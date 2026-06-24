De carrancudo a bem-humorado, Ancelotti dá pistas sobre a escalação do Brasil contra a Escócia

Deveria ter sido às 19h15min, começou 20h58min. Com o atraso do voo por conta do mau tempo entre Nova Jersey e a Flórida, Carlo Ancelotti parecia querer estar em qualquer outro lugar e não no vestiário do Hard Rock Stadium, em Miami, para conceder a entrevista coletiva protocolar da véspera do jogo.
Nos primeiros 10 minutos, respondeu 10 perguntas. Logo ele, tão divertido e conversador, estava com poucas palavras. Mas deu boas pistas do que pensa da partida contra a Escócia, pela terceira rodada da Copa do Mundo.
Uma delas, possivelmente a maior, foi sobre ponta direita, o substituto de Raphinha. Os elogios a Rayan sugeriram que o ex-vascaíno poderia ser o substituto. Ancelotti considerou que o jogador ocupou bem o lado quando entrou contra o Haiti. Os demais candidatos, Luiz Henrique e Martinelli nem sequer foram mencionados. Endrick e Neymar só foram nominados quando provocados pelos repórteres.
Demorou sete perguntas até que Neymar aparecesse. O que foi curioso, dado ser a estreia do camisa 10 e principal estrela da companhia. E justamente um tema que poderia ser delicado foi o que amoleceu o coração do italiano. Aí voltou o Ancelotti brincalhão. Quando questionado sobre quanto tempo Neymar poderia jogar, disparou:
— Até eu posso jogar 90 minutos. Caminhando.
E no tema Endrick e Neymar, também se divertiu:
— Vejo que a torcida empurra (no sentido de apoia) Endrick. Mas agora tem Neymar. Quem vocês acham que a torcida vai empurrar (pedir) mais?
Às 22h10min, veio a última pergunta, sobre estar gostando de treinar a Seleção na Copa.
— Está sendo muito bom. Estava tudo funcionando perfeitamente até agora (ao mencionar a chuva que atrasou o voo). Mas é bom, mesmo que tenha que conceder coletiva às nove da noite (risos).
Bem menos carrancudo, Ancelotti se despediu às 22h13min. Talvez estivesse precisando de uma coletiva às nove da noite.
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