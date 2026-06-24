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De carrancudo a bem-humorado, Ancelotti dá pistas sobre a escalação do Brasil contra a Escócia

Técnico da Seleção falou com a imprensa nesta terça-feira

Rafael Diverio

Direto de Miami

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