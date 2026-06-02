De 13 para 48 seleções: as mudanças dos formatos da Copa do Mundo

Você acha exagero a Copa do Mundo ter 48 seleções? Pois saiba que a história do torneio é feita de mudanças radicais.

A primeira Copa do Mundo da Fifa, em 1930, teve apenas 13 seleções. Depois, durante décadas, a fórmula se manteve modesta, com 16 equipes.

Em 1982, veio a primeira expansão importante: 24 participantes. A virada seguinte ocorreu em 1998, quando o Mundial passou a ter 32 seleções, formato que se manteve por mais de 25 anos e ficou consagrado para milhões de torcedores.

Mas em 2026, tudo muda novamente. Serão 48 seleções, a maior ampliação da história das Copas. A promessa é de ainda mais partidas, mais países sonhando com a taça — e, quem sabe, novas histórias inesperadas, como já aconteceu em edições passadas.

Será que essa mudança trará emoção extra ou deixará o torneio mais previsível? A resposta vem em breve, no Mundial do Canadá, Estados Unidos e México.