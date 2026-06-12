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David Beckham ganha camisa da Seleção Brasileira de comunicador do Grupo RBS; veja o vídeo

Ex-jogador recebeu o presente após ser homenageado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood, em Los Angeles

Zero Hora

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