David Beckham ganha camisa da Seleção Brasileira de comunicador do Grupo RBS; veja o vídeo

David Beckham ganhou uma camisa da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (12), durante um evento em Los Angeles, nos Estados Unidos. O proprietário do Inter Miami CF discursou em uma cerimônia na qual foi homenageado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood.

Ao fim do evento, o comunicador da RBS Diori Vasconcelos presenteou o ex-jogador com a camisa comemorativa de 1984, ano em que os Jogos Olímpicos foram realizados na cidade americana.

A entrega da camisa ocorreu no momento em que Beckham posava para uma foto ao lado dos jornalistas que acompanhavam a cobertura da cerimônia.

Diori aproveitou a oportunidade para presentear o britânico com a camiseta da Seleção Brasileira, gesto que foi recebido com simpatia pelo ex-jogador, que aceitou o presente.

Beckham ganhou uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA