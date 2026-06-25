Datas dos jogos do Brasil: veja o calendário da Seleção até uma possível final na Copa

Jogadores comemoram a goleada contra a Escócia. CHANDAN KHANNA / AFP

Se o Brasil quiser conquistar o hexa, o caminho já está traçado até o dia 19 de julho em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Com a vitória contra a Escócia nesta quarta e a classificação em primeiro lugar no grupo C, a Seleção Brasileira já sabe todo o seu calendário até uma eventual final da Copa do Mundo.

Para dar o segundo passo na caminhada até o título, a equipe de Carlo Ancelotti terá seu primeiro desafio no mata-mata já na próxima segunda-feira (29), contra o Japão. A partida ocorre às 14h, em Houston, no Texas.

O Japão ficou no segundo lugar do Grupo F, com cinco pontos, depois de empatar com a Suécia pela última rodada.

Possível calendário do Brasil até a final

2ª fase

29/6 - 14h (segunda-feira): Brasil x Japão

Oitavas de final

5/7 - 17h (domingo)

Quartas de final

11/7 - 18h (sábado)

Semifinal

15/7 - 16h (quarta)

Final

19/7 - 16h (domingo)

França ou Noruega

nas oitavas?

Caso vença a partida contra o Japão na segunda fase, o Brasil pode enfrentar nas oitavas de final a Noruega de Haaland e cia, que atualmente é segundo lugar no Grupo I, com seis pontos.

Todavia, caso os noruegueses vençam os franceses nesta sexta-feira (26), às 16h, em Boston, é a França, maior carrasco brasileiro em Mundiais, que pode pintar na fase seguinte. Esta partida pelas oitavas de final ocorreria no dia 5 de julho, domingo, às 17h, em Novas Jersey.

Bom presságio inglês

Dentre as possíveis seleções nas quartas de final da Copa, a Inglaterra pode aparecer no caminho brasileiro mais uma vez em Mundiais. Caso avance, a Amarelinha joga no dia 11 de julho, um sábado, às 18h, em Miami.

Vale recordar que sempre que os ingleses cruzaram com a Seleção em Copas, o Brasil acabou sagrando-se campeão. Foi assim na primeira fase, em 1958, nas quartas em 1962, novamente na primeira fase em 1970 e também nas quartas em 2002.

Messi ou Cristiano Ronaldo somente na semifinal

Caso tudo der certo com a equipe de Carlo Ancelotti nos Estados Unidos, o Brasil terá como possíveis adversários a Argentina de Messi ou o Portugal de Cristiano Ronaldo na semifinal, marcada para o dia 15 de julho, uma quarta-feira, às 16h, em Atlanta.

Atualmente, os argentinos lideram o Grupo J, com seis pontos, e devem confirmar a primeira colocação. Já os portugueses, segundo colocados do Grupo K, com quatro pontos, decidem o primeiro lugar da chave contra a Colômbia, líder com seis.

E na final?

Caso Alemanha, França e Espanha confirmem seus atuais primeiros lugares nos seus respectivos grupos, o Brasil só irá encarar uma dessas seleções numa possível final da Copa do Mundo, marcada para o dia 19 de julho, às 16h, em Nova Jersey.



