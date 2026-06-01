Data marcada para a “invasão” da torcida brasileira na Times Square

Faltando onze dias para o início da Copa do Mundo, Nova York ainda não vive o ambiente do Mundial. Caminhando por Manhattan, não se percebe muito material alusivo ao torneio. No Rockefelker Center, onde ficará a principal Fan Fest, a montagem da estrutura ainda não começou.
Mas este cenário terá alteração nos próximos dias. E com participação da torcida brasileira. Já está marcado para 12 de junho, véspera da estreia do Brasil na Copa, uma concentração na Times Square, que promete reunir um número expressivo de fãs.
Neste ano o Movimento Verde e Amarelo, que reúne a torcida brasileira em Copas, terá a participação de torcidas organizadas de clubes brasileiros. As outras fan fests da região de Nova Iorque ficarão no Queens, Brooklyn, Bronx e Staten Island.
A Seleção Brasileira desembarcará nos Estados Unidos na manhã de terça-feira. A concentração será no Hotel The Ridge, em Basking Ridge, e os treinos acontecerão no CT do Red Bulls, em Morristown.