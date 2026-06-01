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Data marcada para a “invasão” da torcida brasileira na Times Square

Concentração está prevista para 12 de junho, na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Eduardo Gabardo

direto de Nova York (EUA)

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