Copa do Mundo

"Joia rara"
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Danilo rasga elogios a Endrick: "É diferente, faz coisas que você não consegue explicar"

Lateral de 34 anos disse que garoto do Real Madrid foi destaque no treino fechado e que ainda será importante para a Seleção na Copa do Mundo

Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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Eduardo Gabardo

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