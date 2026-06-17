Danilo rasga elogios a Endrick: "É diferente, faz coisas que você não consegue explicar"

Se ainda não caiu nas graças do técnico Carlo Ancelotti para ganhar mais minutos na Seleção Brasileira, o atacante Endrick já ganha o respeito dos líderes do grupo.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (17), o lateral Danilo rasgou elogios ao garoto de 19 anos.

— O Endrick é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro. É um jogador que tem uma potência muito grande nas pernas, um poder de decisão enorme e que tem estrela. Tem coisas que acontecem com ele que você não consegue explicar. De repente, ele faz um gol e você nem sabe como aquilo aconteceu — afirmou.

O lateral revelou ainda que o atacante foi um dos destaques do treino fechado realizado pela Seleção em Morristown e citou um lance que impressionou os companheiros.

— Hoje, no treino, quando vocês já não estavam mais acompanhando, ele teve alguns lances e fez gols que fazem você pensar: "Esse moleque é diferente". Ontem mesmo ele deu um chute que quase tirou o (quarto goleiro, Léo) Nanneti, do treino de tão forte que foi. É exatamente esse tipo de jogador que a gente quer ter — disse.

Apesar de Endrick ainda não ter conquistado espaço regular com Carlo Ancelotti, Danilo acredita que o atacante terá papel importante ao longo da campanha brasileira no Mundial.

— A gente espera que ele possa assumir cada vez mais protagonismo dentro da Seleção Brasileira. O Endrick vai ser importante para nós nesta Copa do Mundo. No outro dia, ele não entrou porque foi uma decisão do mister. Mas uma coisa eu sei: o Endrick vai ser importante para a gente — garantiu.

Lateral contou que procura aconselhar o atacante sobre as oportunidades em campo. MAURO PIMENTEL / AFP

Um dos líderes do grupo, Danilo contou que procura conversar com frequência com o jovem atacante para mantê-lo preparado mesmo quando não recebe oportunidades.

— Eu falo muito isso para ele. Digo: "Mantenha a cabeça tranquila. Quando a oportunidade aparecer, seja por cinco, seis, 10 ou 20 minutos, meu amigo, você vai colocar a bola para dentro". E aí será o seu momento. Nós estaremos ali para te apoiar e te ajudar — concluiu.