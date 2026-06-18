Danilo discorda de escassez de laterais no futebol brasileiro: "A função mudou bastante"

Danilo concedeu entrevista coletiva na quarta-feira (17). MAURO PIMENTEL / AFP

O Brasil vive uma crise de laterais? Na visão de Danilo, não. O que existe é uma mudança nas características da posição.

Segundo o defensor, as características do futebol atual tornam mais difícil o surgimento de atletas para a função com a intensidade que marcou nomes icônicos como Cafu e Roberto Carlos.

— A função dos laterais mudou bastante, e não é à toa que muitas vezes se joga com zagueiros por ali. A análise muda. Hoje, o lateral passa a ser um equilibrador, um jogador que atua nos contramovimentos da pressão do adversário para ajudar a equipe a sair dessa pressão, vez ou outra chega ao ataque. Esse tipo de jogador eu acho que nós temos. Temos jogadores que podem ser importantes, depende do que estamos buscando — destacou o jogador.

Por isso, o atleta considera injusto comparar os laterais de hoje com os craques que marcaram época no passado.

— Se continuarmos comparando os laterais atuais com esses monstros sagrados, com jogadores que fizeram história em um futebol que permitia aos laterais atacar de forma muito mais constante, realmente não vamos encontrar ninguém parecido — completou.

Por fim, Danilo se considerou apto a cumprir as exigências atuais da função.

— Se você precisar de um lateral que faça o corredor inteiro, com profundidade o tempo todo, e que a equipe dependa disso para funcionar bem, eu não serviria. Agora, se você precisar de um jogador que entenda os momentos do jogo, encurte as distâncias e possa ser um equilibrador para o time, eu acho que eu sirvo bastante — declarou.

Porém, segundo o lateral, isso se deve à evolução da modalidade e não ao fato de ele ter 34 anos.

— Isso não tem a ver com a minha idade ou com esse hipotético momento físico que dizem que eu tenho, não sei de onde tiraram isso. Eu realmente posso ser esse jogador — finalizou.