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Danilo discorda de escassez de laterais no futebol brasileiro: "A função mudou bastante"

Defensor de 34 anos afirma que a posição hoje exige atletas mais defensivos e "equilibradores"

Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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Eduardo Gabardo

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