Da despedida para a história: há 10 anos Messi se aposentava da seleção argentina

Messi quase desistiu de jogar pela seleção argentina. ALFREDO ESTRELLA / AFP

A teoria do caos foi popularizada pelo meteorologista Edward Lorenz na década 1960. Basicamente, ela tenta explicar como pequenos atos podem gerar grandes consequências no futuro. Imagina se Lionel Messi tivesse cumprido a palavra de se aposentar da seleção argentina em 26 de junho de 2016?

Após o vice-campeonato na Copa América, com a derrota nos pênaltis para o Chile, o camisa 10 deu uma entrevista para o canal TyC Sports.

— É difícil, o momento é duro para qualquer análise. No vestiário pensei que acabou para mim a seleção. Não é para mim. É o que sinto agora, é uma tristeza grande que volto a sentir — resumiu Messi, que desperdiçou a primeira cobrança argentina na decisão.

Para o bem da Argentina, o meia mudou de ideia pouco tempo depois. Questionado sobre o retorno, falou a respeito da felicidade que sentia em fazer parte da seleção, mesmo que tenha sofrido com as decepções.

— Não enganei ninguém. Naquele momento, falei o que sentia. Depois de falar com Patón (Edgardo Bauza) e os meninos, me dei conta de que me sinto feliz dentro desse grupo — destacou após marcar o gol da vitória sobre o Uruguai, pelas Eliminatórias, em 1° de setembro de 2016.

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Aos trancos e barrancos, a parceria entre Messi e Argentina chegou desacreditada na Copa América 2021, competição que quase não foi realizada em razão dos efeitos da pandemia do coronavírus.

A conquista diante do Brasil, com gol de Di María, em pleno Maracanã, não só encerrou um jejum de 28 anos sem títulos, mas também reaproximou o ídolo dos torcedores argentinos. Algo simples, mas que acabou refletindo um ano depois.

A sinergia entre jogadores e torcida foi fator determinante na campanha vitoriosa em 2022, no Catar, que terminou com o tricampeonato mundial.

O efeito borboleta é a metáfora que ilustra a teoria do caos. É a crença de que algo tão pequeno quanto a batida de asas de uma borboleta pode ter a capacidade de causar um tufão no outro lado do mundo.

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Em lua de mel com o futebol, Messi chegou aos Estados Unidos para disputar seu último Mundial. Em apenas dois jogos, chegou aos 18 gols e se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

Depois de voltar atrás e abandonar a aposentadoria, Messi foi campeão de um torneio que quase foi cancelado. Ele não desistiu. E foi assim que entrou para a história.