Curaçao x Costa do Marfim ao vivo pela Copa do Mundo; acompanhe

A Costa do Marfim venceu Curação por 2 a 0 nesta quarta-feira. O jogo ocorreu às, no Lincoln Field, na Filadélfia, Estados Unidos.
Onde assistir à Curaçao x Costa do Marfim ao vivo
SporTV2 e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Acompanhe Curaçao x Costa do Marfim em tempo real
Siga as últimas atualizações de Curaçao x Costa do Marfim
Tabela da Copa do Mundo 2026
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆 Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.