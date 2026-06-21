Curaçao faz história, empata com Equador e segue sonhando na Copa do Mundo

A partida, realizada no Arrowhead Stadium, no Kansas, terminou em 0 a 0 pela segunda rodada do Grupo E. JUAN MABROMATA / AFP

Histórico. Após levar 7 a 1 da Alemanha em sua estreia em Copas do Mundo, Curaçao segurou a pressão do Equador na noite deste sábado (20) e conquistou seu primeiro ponto em Mundiais. A partida, realizada no Arrowhead Stadium, no Kansas, terminou em 0 a 0 pela segunda rodada do Grupo E.

Apesar do amplo domínio de posse e volume ofensivo equatoriano, a equipe não conseguiu transformar as oportunidades em gol. Já o país caribenho apostou na marcação e segurou o resultado, mesmo com quatro cartões amarelos recebidos. O placar não foi alterado até o apito final, frustrando as tentativas de ambas as seleções.

O jogo

Ao contrário das expectativas antes da bola rolar, Equador e Curaçao fizeram um primeiro tempo equilibrado, e os caribenhos por pouco não foram para o intervalo em vantagem. Logo no lance inicial, o Equador encontrou um passe nas costas da defesa rival e deixou Enner Valencia em ótima condição para marcar, mas o ex-atacante do Internacional acabou parando na defesa do goleiro Room.

O susto inicial não intimidou Curaçao — pelo contrário, deu confiança. A equipe avançou suas linhas, pressionou a saída de bola equatoriana e criou ao menos três grandes oportunidades em contra-ataques, principalmente com Juninho Bacuna. Depois disso, o Equador assumiu o controle da posse, encurralou o adversário e buscou o gol com Valencia, Gonzalo Plata e Yeboah, mas parou repetidamente em uma grande atuação de Room, o destaque da etapa inicial.

O segundo tempo

No segundo tempo, o Equador voltou ainda mais agressivo e passou a pressionar intensamente a defesa de Curaçao. Com o passar dos minutos, o técnico Sebastián Beccacece optou por um time mais ofensivo, retirando peças do meio-campo e apostando em mais atacantes. Ainda assim, viu o goleiro Eloy Room brilhar e impedir, lance após lance, o gol equatoriano.

Somente na etapa final, o Equador acumulou 75% de posse de bola, cobrou oito escanteios e finalizou 19 vezes — incluindo uma bola no travessão. Curaçao, sensação do torneio, também assustou em duas ocasiões: uma em chute desviado de Bacuna e outra em um bate-rebate na área envolvendo Comenencia e Locadia. Apesar do placar zerado, o duelo foi repleto de emoção e entrou para as boas histórias desta Copa do Mundo.

Números da partida

Equador teve 69% de posse de bola contra 31% de Curaçao.

Foram 24 finalizações do Equador e 10 de Curaçao.

O time equatoriano acertou 524 passes, enquanto Curaçao completou 140.

Equador teve oito escanteios e Curaçao apenas um.

E agora?

Ao fim da segunda rodada do Grupo E, a Alemanha lidera com seis pontos ganhos, seguida pela Costa do Marfim, com três. Decepção da chave até o momento, o Equador é o terceiro colocado com apenas um ponto, enquanto Curaçao está na lanterna, também com um ponto ganho, mas com saldo negativo de seis gols. Ambas equipes ainda podem se classificar à segunda fase do Mundial.

Tabela da Copa do Mundo 2026