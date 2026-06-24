Croácia passa sufoco, vence Panamá e deixa Grupo L embolado para a última rodada

Depois da goleada sofrida para a Inglaterra na estreia, a Croácia conseguiu sua primeira vitória na Copa do Mundo 2026. A seleção croata venceu por 1 a 0 o Panamá, em Toronto, pela segunda rodada do Grupo L e conquistou seus primeiros pontos na competição. O gol foi marcado aos oito minutos da etapa final pelo atacante Budimir, após cruzamento de Stanisic.
O resultado coloca a Croácia na terceira colocação do Grupo L, com três pontos. Inglaterra e Gana, que empataram sem gols nesta terça-feira, estão com quatro pontos.
No sábado (27), às 18h, Croácia e Gana se enfrentam na luta por uma vaga à segunda fase da Copa. No mesmo horário, a Inglaterra encara o Panamá.
O roteiro da partida
- No início do segundo tempo, a Croácia fez duas substituições: Josko Gvardiol e Petar Musa deixaram o campo para as entradas de Andrej Kramaric e Ante Budimir.
- Aos cinco minutos, Kramaric foi flagrado em impedimento e a jogada foi anulada.
- Aos nove minutos, Ante Budimir marcou o gol da Croácia.
- Aos 15 minutos, Bárcenas recebeu cartão amarelo pelo Panamá.
- Aos 27 minutos, a Croácia promoveu duas alterações: Marco Pasalic e Mateo Kovacic deram lugar a Luka Sucic e Petar Sucic.
- Aos 32 minutos, o Panamá trocou Jiovany Ramos por Cecilio Waterman.
- Aos 36 minutos, Luka Modric saiu para a entrada de Mario Pasalic na Croácia.
- Aos 38 minutos, José Fajardo foi substituído por Azarias Londoño no Panamá.
- Aos 43 minutos, Yoel Bárcenas saiu para a entrada de Tomás Rodríguez.
- Aos 44 minutos, César Blackman foi substituído por Eric Davis.
- Aos 46 minutos, Petar Sucic recebeu cartão amarelo pela Croácia.
Números do jogo
- Posse de bola: Panamá 43%, Croácia 57%
- Finalizações: Panamá 8, Croácia 6
- Passes certos: Panamá 258, Croácia 400
- Escanteios: Panamá 7, Croácia 2
Tabela da Copa do Mundo 2026
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