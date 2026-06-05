Cristiano Ronaldo impressiona em batidas de falta no treino de Portugal; veja vídeo

Aos 41 anos de idade e indo para a sua sexta participação pela seleção portuguesa em Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo segue como um dos principais jogadores da equipe de Roberto Martínez.

Nesta sexta-feira (5), Portugal divulgou um vídeo do craque batendo faltas no treino do time e ele impressionou os torcedores. Na gravação, Cristiano bateu um total de cinco cobranças e acertou quatro, um aproveitamento nas conversões de 80%.

A seleção portuguesa entra em campo neste sábado (6), às 14h45min, contra o Chile, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Portugal fará mais um teste antes da estreia no Mundial — que será contra a Republica Democrática do Congo no dia 17 de junho, pelo Grupo K.

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