Cristiano Ronaldo faz história, Portugal goleia Uzbequistão e encaminha vaga na Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo entrou para a história das Copas. PAUL ELLIS / AFP

Na Copa do Mundo onde recordes estão sendo quebrados, faltava Cristiano Ronaldo entrar para a história. Não falta mais. Nesta terça-feira (23), Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0.

Ao abrir o placar, o craque português de 41 anos se tornou o primeiro jogador a marcar em seis Mundiais diferentes.

3 a 0 no primeiro tempo

Portugal precisou de apenas seis minutos para sair na frente. João Cancelo cruzou da direita. Cristiano Ronaldo se antecipou e marcou um gol histórico.

CR7 é o primeiro e único atleta a balançar em redes em seis Copas diferentes. Messi, maior artilheiros em Mundiais, também atuou em seis edições, mas passou em branco em 2010.

Aos 16, Nuno Mendes cobrou falta perto da entrada da área e ampliou. A intensidade portuguesa durou até a parada para hidratação. No retorno, o Uzbequistão tentou levar perigo, mas sem sucesso.

Aos 38, Bruno Fernandes lançou Cristiano Ronaldo, que tocou na saída do goleiro para fazer mais um. Na comemoração, um recado: "Eu estou de volta".

Segundo tempo protocolar

Mesmo sem o ímpeto da etapa inicial, os portugueses fizeram mais. Aos 12, Cristiano Ronaldo quase alcançou o hat-trick. Minutos depois, Bruno Fernandes cobrou escanteio. A bola desviou em Khusanov e morreu no fundo gol.

Na sequência, Roberto Martínez rodou o elenco. Bernardo Silva foi a campo, mas sem tanto destaque. Aos 41, deu tempo de Rafael Leão anotar um golaço.

Com a vitória, Portugal apaga um pouco a decepção da estreia contra o Congo. Os uzbeques, mesmo com duas derrotas, ainda mantêm o sonho de uma vaga improvável na próxima fase, o que depende do jogo entre Colômbia e República Democrática do Congo, também pelo Grupo K.