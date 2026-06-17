Cristiano Ronaldo está há quase cinco horas sem fazer gol em Copas do Mundo; veja números

Cristiano Ronaldo teve três finalizações diante do Congo, nenhuma em gol. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Os primeiros 90 minutos de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026 foram apagados. Teve duas chances para marcar dentro da área, mas não conseguiu empurrar a bola para a rede da República Democrática do Congo no empate por 1 a 1 na tarde desta quarta-feira (17), em Houston, nos Estados Unidos.

Aos 41 anos, o astro internacional segue em busca dos mil gols – no momento, faltam 27. Porém, se depender do retrospecto do CR7 em Copas, esse número não deve subir tanto. Ele não marca há cinco jogos pelo Mundial, ou quase cinco horas em campo.

Cristiano está em sua sexta Copa do Mundo, um recorde que somente Messi e o goleiro mexicano Ochoa também atingiram. Ao todo, tem oito gols marcados em 23 jogos desde a Alemanha, em 2006. Falta um para empatar com Eusébio, o maior artilheiro de Portugal na competição.

Mas não balança as redes desde o primeiro jogo da seleção europeia na Copa de 2022, no Catar, na vitória por 3 a 2 sobre Gana, de pênalti. Dali em diante, não resolveu mais.

Cristiano na comemoração do gol de João Neves contra o Congo. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Passou em branco no 2 a 0 sobre o Uruguai e na derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul na fase de grupos.

Nem mesmo a goleada por 6 a 1 diante da Suíça, nas oitavas de final, serviu para acabar com o jejum. Nas quartas, Portugal foi eliminado para Marrocos com derrota por 1 a 0. Nessas duas partidas ele começou no banco e entrou no segundo tempo.

Ao todo, são cinco jogos disputados sem gols. Porém, esteve em campo neste período por 293 minutos, pouco mais de três partidas inteiras, ou quase cinco horas.

A seca de Cristiano Ronaldo em Copas