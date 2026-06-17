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Seca incômoda
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Cristiano Ronaldo está há quase cinco horas sem fazer gol em Copas do Mundo; veja números

Craque de Portugal passou novamente em branco no empate por 1 a 1 contra RD Congo na estreia do Mundial de 2026

Zero Hora

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