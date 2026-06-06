Craques da Copa do Mundo mudando de clubes? Confira as especulações do mercado da bola

Haaland, do Manchester City, virou assunto por parte de um candidato à presidência do Real Madrid. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Copa do Mundo nem começou, e as especulações do mercado da bola já estão acontecendo. É fato que durante o torneio elas ganharão força, principalmente por conta do desempenho dos jogadores, mas nada impede que contratações sejam feitas antes do torneio.

O Real Madrid é o time que mais tem movimentado o mercado da bola por conta das eleições para a presidência do clube. O candidato Enrique Riquelme, por exemplo, teria prometido contratar Haaland, caso seja eleito. Entretanto, o Manchester City alegou que não há a possibilidade e avalia medidas judiciais contra o candidato.

Já o outro candidato, Florentino Pérez, que concorre a reeleição, prometeu uma contratação misteriosa que custará quase R$ 1 bilhão ao time espanhol, sendo a mais cara da história do clube. Além disso, ele garantiu que José Mourinho retornará ao time se for eleito.

O fato é que o Real Madrid já tem dois atletas que estarão na Copa do Mundo encaminhados para se juntarem ao elenco. O zagueiro francês Konaté, do Liverpool, e o lateral-direito holandês Dumfries, da Inter de Milão.

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências no meio do futebol, o italiano Calafiori, do Arsenal, que pode jogar como lateral-esquerdo ou zagueiro, também interessa aos espanhóis.

Outras movimentações

O italiano também apontou recentemente outras negociações bem encaminhadas. O atacante marroquino Saibari, do PSV, deve se juntar ao Bayern de Munique. Já o centroavante colombiano Luís Suárez, destaque do Sporting, está próximo do Fenerbahçe.

Na Itália, o jornal Corriere dello Sport apontou que Dibu Martínez está na mira da Juventus. A primeira opção dos italianos era o brasileiro Alisson, mas a negociação não avançou com o Liverpool.

Na Espanha, Barcelona e Atlético de Madrid travam uma disputa pelo português Bernardo Silva, que não renovou com o Manchester City. Há também um conflito entre os times por conta do argentino Julian Álvarez, que quer deixar os "Colchoneros". A equipe catalã seria a principal interessada, o que não agradou o clube treinado por Diego Simeone.

Já o volante Casemiro não seguirá no Manchester United. Segundo o Diário As, o destino tende a ser o Inter Miami, de Messi e Suárez.

Outros nomes importantes que deixaram seus clubes na metade deste ano são o meia alemão Goretzka, do Bayern de Munique, e o atacante português Rafael Leão, do Milan. Ainda não há indicativos de futuro para os atletas.