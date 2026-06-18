CR7 decepciona, quebra de recorde e gol inédito: como foi o último dia da primeira rodada da Copa do Mundo

Chegou ao fim a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A quarta-feira (17) teve estreia de seleções favoritas ao título, craque decepcionando e quebra de recorde. Veja abaixo os destaques do dia.
Cristiano Ronaldo passa em branco na estreia de Portugal
Depois dos três gols que tornaram Messi o maior goleador em Copas, o mundo esperava um show de seu maior rival... e ficou só na expectativa. Cristiano Ronaldo jogou os 90 minutos na estreia de Portugal contra a RD Congo e não balançou as redes. Pior: foi uma atuação ruim, no geral. Dele e do time, que ficou no empate em 1 a 1 com a seleção africana, que marcou seu primeiro gol em Mundiais.
Harry Kane quebra recorde e Modric falha
A estreia de Inglaterra e Croácia, pelo Grupo L, foi um jogaço. E foi marcado pela atuação da principal estrela dos dois lados. Modric, o tão experiente meia croata, cometeu um pênalti infantil em Madueke ainda no primeiro tempo. Harry Kane foi para a cobrança... e errou. O VAR percebeu que o goleiro estava adiantado e mandou voltar.
Agora, sim. O centroavante inglês marcou e se isolou como jogador com mais gols de pênalti em Copas do Mundo. Kane ainda marcou mais um na vitória da Inglaterra por 4 a 2.
Pior jogo da rodada
De Inglaterra x Croácia para Gana x Panamá, esperava-se um redução no nível do futebol apresentado. Mas o que se viu no terceiro jogo do dia foi uma das piores partidas da primeira rodada. Poucas chances, erros técnicos e ritmo baixo tornaram o duelo sonolento — até os acréscimos finais, quando o ganês Yirenkyi apareceu para garantir a vitória por 1 a 0. Porque, mesmo nos piores jogos, a magia da Copa do Mundo se impõe.
Primeiro gol em Copas do Mundo
O Uzbequistão fez sua estreia em Copas do Mundo contra a Colômbia, no último jogo da primeira rodada. E a partida ganhou ainda mais significado quando Fayzullaev marcou, aos 15 do segundo tempo, o primeiro gol do país no Mundial. O feito histórico foi a "grande vitória" da seleção uzbeque, já que o placar acabou em 3 a 1, favorável aos colombianos.
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