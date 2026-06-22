Cotação ZH: goleiro falha e Uruguai apenas empata com Cabo Verde; veja as notas da Celeste

Cabo Verde fez um jogo heroico para buscar o empate. Lars Baron / Getty Images/AFP

O Uruguai frustrou sua torcida neste domingo (21) ao empatar em 2 a 2 com Cabo Verde, pela segunda rodada do grupo H da Copa do Mundo.

O jogo foi realizado em Miami, nos Estados Unidos. Os gols da Celeste foram marcados por Maxi Araújo e Canobbio. Kevin Pina e Hélio Varela fizeram para o Cabo Verde.

Agora, o Uruguai tem dois pontos e precisará vencer a Espanha, na próxima rodada, para garantir a classificação à fase seguinte do Mundial.

Confira a cotação de Zero Hora dos jogadores da seleção uruguaia.

Muslera

Levou um gol de falta do meio do campo e no outro saiu todo atabalhoado em um passe. O Uruguai deixou de vencer por culpa sua. 4

Varela

Levou um janelinha para virar vinheta. 5

Cáceres

Ficou vendido nos lances dos gols. Mas sofreu contra os atacantes adversários. 5

Olivera

Muslera saiu mal porque Olivera deu um passe atravessado na frente da área, como fazem as crianças antes da primeira aula na escolinha. 4,5

Sanabria

Mais participativo na frente, mas sem grande efetividade. 5

Ugarte

Bateu muito, jogou pouco. Foi só volantão mesmo. 5

Bentancur

Não traduz a elegância em se movimentar em ações produtivas. 5,5

Valverde

Postura de capitão, força, mas uma ilha de qualidade em um mar de jogadores comuns. 6

Canobbio

O mais acionado dos atacantes, teve a entrega premiada com gol. 7

Vinas

Boa assistência para o gol de Canobbio. E só. 6

Maxi Araújo

Estava atento para empatar o jogo no final do primeiro tempo. Mas sem lá grandes contribuições. 6,5

De La Cruz

Melhorou a movimentação do meio-campo. 6,5

Darwin Nunez

Parece sem embocadura, com dificuldade para dar andamento às jogadas. 5,5

Brian Rodríguez

Tentou dar nova vida ao ataque, mas pouco fez. 5,5

Cabo Verde

Nada é mais histórico até agora nessa Copa do Mundo do que Cabo Verde. O goleiro Vozinha e seus quase 20 milhões de seguidores se sentiu à vontade até para driblar atacantes.