Cotação ZH: goleiro falha e Uruguai apenas empata com Cabo Verde; veja as notas da Celeste

O Uruguai frustrou sua torcida neste domingo (21) ao empatar em 2 a 2 com Cabo Verde, pela segunda rodada do grupo H da Copa do Mundo.
O jogo foi realizado em Miami, nos Estados Unidos. Os gols da Celeste foram marcados por Maxi Araújo e Canobbio. Kevin Pina e Hélio Varela fizeram para o Cabo Verde.
Agora, o Uruguai tem dois pontos e precisará vencer a Espanha, na próxima rodada, para garantir a classificação à fase seguinte do Mundial.
Confira a cotação de Zero Hora dos jogadores da seleção uruguaia.
Muslera
Levou um gol de falta do meio do campo e no outro saiu todo atabalhoado em um passe. O Uruguai deixou de vencer por culpa sua. 4
Varela
Levou um janelinha para virar vinheta. 5
Cáceres
Ficou vendido nos lances dos gols. Mas sofreu contra os atacantes adversários. 5
Olivera
Muslera saiu mal porque Olivera deu um passe atravessado na frente da área, como fazem as crianças antes da primeira aula na escolinha. 4,5
Sanabria
Mais participativo na frente, mas sem grande efetividade. 5
Ugarte
Bateu muito, jogou pouco. Foi só volantão mesmo. 5
Bentancur
Não traduz a elegância em se movimentar em ações produtivas. 5,5
Valverde
Postura de capitão, força, mas uma ilha de qualidade em um mar de jogadores comuns. 6
Canobbio
O mais acionado dos atacantes, teve a entrega premiada com gol. 7
Vinas
Boa assistência para o gol de Canobbio. E só. 6
Maxi Araújo
Estava atento para empatar o jogo no final do primeiro tempo. Mas sem lá grandes contribuições. 6,5
De La Cruz
Melhorou a movimentação do meio-campo. 6,5
Darwin Nunez
Parece sem embocadura, com dificuldade para dar andamento às jogadas. 5,5
Brian Rodríguez
Tentou dar nova vida ao ataque, mas pouco fez. 5,5
Cabo Verde
Nada é mais histórico até agora nessa Copa do Mundo do que Cabo Verde. O goleiro Vozinha e seus quase 20 milhões de seguidores se sentiu à vontade até para driblar atacantes.
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