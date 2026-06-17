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Cotação ZH, direto dos EUA: Messi escreve novo capítulo na história do futebol

Seleção argentina estreou com goleada de 3 a 0 com direito a hat-trick do camisa 10

Leonardo Oliveira

Direto de Kansas City

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