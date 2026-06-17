Cotação ZH, direto dos EUA: Messi escreve novo capítulo na história do futebol

Messi entrou para a história na noite desta terça-feira (17). JUAN MABROMATA / AFP

A Argentina iniciou sua trajetória no Grupo J da Copa do Mundo como quem entra na própria história com passos firmes — e conduzida por um de seus maiores símbolos. Diante da Argélia, o triunfo por 3 a 0 foi mais do que uma simples vitória: foi um recital de Lionel Messi.

Cada toque, cada movimento e, sobretudo, cada gol carregaram a assinatura de um jogador que já transcendeu o futebol. O camisa 10 transformou a estreia em um espetáculo pessoal, conduzindo a equipe com a serenidade de quem conhece o destino e com a genialidade de quem ajuda a escrevê-lo.

Os três gols marcaram não apenas a partida, mas uma página dourada da história dos Mundiais. Ao alcançar Miroslav Klose com 16 gols, Messi se coloca no topo de um dos rankings mais simbólicos do esporte, agora não apenas como protagonista de sua geração, mas como parte definitiva do panteão eterno do futebol. Confira a cotação de GZH:

Dibu Martínez

Teve pouco trabalho no primeiro tempo. No segundo... Joga com tranquilidade e passa isso para seu time. Teve pouco trabalho na verdade. 6

Montiel

Deu amplitude e profundidade pelo lado direito na fase ofensiva. Tanta amplitude que saiu. Sofreu um pouco na marcação. É um lateral correto. Se tivéssemos um desses na Seleção, estaríamos sossegados. Que fase a nossa. 5,5

Cuti Romero

É nítida sua desembocadura. Ficou de fora da reta final da luta do Tottenham para escapar do rebaixamento. Inclusive voltou às pressas de Córdoba, onde veria o Belgrano ser campeão, para ver a salvação do Tottenham. Terá de ganhar ritmo na Copa. 6

Lisandro Martínez

Entrou porque tem mais velocidade e vitalidade. Não tem tamanho de zagueiro, mas tem a imposição de um. Sua trajetória lembra muito a de Rojo, que era lateral-esquerdo e virou zagueiro. Foi bem. Ajudou Medina. 6

Medina

É o novato na turma. Único titular estreante em campo. Fez o feijão com arroz. No caso da Argentina, um bife de chorizo com papas fritas. 6

De Paul

Se Messi é o presidente da Seleção, De Paul é o primeiro ministro. Ele joga pela direita, pelo meio, volta para iniciar as jogadas, se infiltra na frente. Foi ele o passe entrelinhas para Messi fazer o 1 a 0. 7,5

Enzo Fernández

Ele e MacAllister são os volantes. E isso explica o bom trato dos argentinos com a bola. Sabe ocupar o espaço, dá aquelas chegadinhas argentinas e vai à frente. Volante completo. 7

MacAllister

Era camisa 10, e o Liverpool transformou-o em um volante de bom pé. Arma desde trás e tem vigor para marcar. O segundo gol é herança dos tempos de meia. 7

Almada

No Botafogo, era rei. Na seleção, ocupa a câmara dos comuns. Abaixo dos demais, tentou pela esquerda, se movimentou. Porém, nada que fizesse o Arrowhead Stadium acordar. 5,5

Lautaro Martínez

É um monstro na Inter e um centroavante na Argentina. Se ele fosse o mesmo, a Argentina poderia começar a cantar Muchachos 2 desde já. 5,5

Messi

É um privilégio poder vê-lo o vivo aqui do nono andar do estádio do Chiefs, onde ficam as tribunas de imprensa. Com a bola, dá um toque e o campo se abre. Seus passes e arremates mostram que ele já usa algoritmos bem antes da IA. Obrigado, Deus, por me permitir estar assistindo in loco a esse capítulo da história do futebol. 10

Nahuel Molina

Entrou no intervalo para fechar o lado e, de certa forma, cumpriu. Essa é uma posição aberta, embora Montiel seja o cara do pênalti de Doha. 6

Nico González

Entrou aos 10 minutos e ocupou melhor o lado esquerdo do que Almada. 6

Julian Álvares

Também entrou aos 10 minutos do segundo tempo. É estranha sua condição de reserva, mas é outro que tem tudo para ser titular. 6

Nico Paz

A entrada dele aos 35 do segundo tempo é resumo do que esperam os argentinos, o cara que ocupará o lugar de Messi. Pouco tempo. sem nota

Otamendi

O que mais me surpreendeu nele é que é sensível Se emocionou na coletiva da véspera ao falar dos últimos atos na seleção. Entrou faltando 10 minutos porque Cuti vem de lesão e porque tem serviços prestados. Alguns com excesso de força. Sem nota.