Cotação ZH, direto dos EUA: craque faz história e leva a maior nota em França 3x1 Senegal

A vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, na estreia da Copa do Mundo, foi além da confirmação do bom futebol de um dos favoritos.
Com os dois gols marcados, Kylian Mbappé chegou a 14 gols em Copas do Mundo. Com isso, o craque francês ultrapassou o argentino Lionel Messi (13 gols) e o Rei Pelé (12) na artilharia histórica dos Mundiais. O recordista é Miroslav Klose, da Alemanha, que tem 16.
A atuação de Mbappé lhe rendeu a maior nota do jogo na Cotação ZH.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Maignan
Levou um gol engraçadinho, depois de ter dado muita sorte no primeiro tempo, quando a bola pegou na trave e em seu pé antes de sair. Nota 5
Kounde
Zagueiro na lateral é isso. Firmeza nos combates, passes seguros. 6,5
Saliba
Uma fortaleza física, com imposição e velocidade. 6,5
Upamecano
Uma fortaleza física, com imposição e velocidade. 6,5
Hernández
Era um dos melhores em campo até levar um drible desmoralizante no gol. Aí quebra. 6
Tchouamemi
Um desfile na frente da área. Jogador moderno à moda antiga, com força e calma para pisar na bola. 6,5
Rabiot
Mais dinâmico, movimentou-se até na preguiça do primeiro tempo. Que qualidade de passes. 7
Doue
A agilidade nas pernas impressiona. É um terror para os laterais. 6,5
Olise
Mbappé fez dois gols e Olise foi eleito o melhor pela FIFA. Esse foi o tamanho de sua atuação. O passe para o primeiro gol é de manual. 7,5
Dembele
A preguiça venceu. Pior para ele é que Deschamps não tem muito pudor em mexer no time. 5,5
Mbappé
Caminha a passos largos para ser o maior goleador das Copas. Teve três chances, guardou duas. 8,5
Barcola
Deu novo ânimo ao ataque. E em seu primeiro toque na bola, fez um golaço. Melhor para ele é que Deschamps não tem muito pudor em mexer no time. 7,5
Cherki
Entrou no final. Sem nota
Senegal
Primeiro tempo legal, com força e entrega. Mas faltou o gol. No segundo, a França sobrou.
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