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Cotação ZH, direto dos EUA: craque faz história e leva a maior nota em França 3x1 Senegal

Franceses estrearam com vitória por 3 a 1 na Copa do Mundo

Rafael Diverio

Direto de Nova Jersey

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