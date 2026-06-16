Cotação ZH, direto dos EUA: craque faz história e leva a maior nota em França 3x1 Senegal

Mbappé marcou duas vezes na vitória francesa. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, na estreia da Copa do Mundo, foi além da confirmação do bom futebol de um dos favoritos.

Com os dois gols marcados, Kylian Mbappé chegou a 14 gols em Copas do Mundo. Com isso, o craque francês ultrapassou o argentino Lionel Messi (13 gols) e o Rei Pelé (12) na artilharia histórica dos Mundiais. O recordista é Miroslav Klose, da Alemanha, que tem 16.

A atuação de Mbappé lhe rendeu a maior nota do jogo na Cotação ZH.

Levou a torcida ao delírio. FRANCK FIFE / AFP

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Maignan

Levou um gol engraçadinho, depois de ter dado muita sorte no primeiro tempo, quando a bola pegou na trave e em seu pé antes de sair. Nota 5

Kounde

Zagueiro na lateral é isso. Firmeza nos combates, passes seguros. 6,5

Saliba

Uma fortaleza física, com imposição e velocidade. 6,5

Upamecano

Uma fortaleza física, com imposição e velocidade. 6,5

Hernández

Era um dos melhores em campo até levar um drible desmoralizante no gol. Aí quebra. 6

Tchouamemi

Um desfile na frente da área. Jogador moderno à moda antiga, com força e calma para pisar na bola. 6,5

Rabiot

Mais dinâmico, movimentou-se até na preguiça do primeiro tempo. Que qualidade de passes. 7

Doue

A agilidade nas pernas impressiona. É um terror para os laterais. 6,5

Olise

Mbappé fez dois gols e Olise foi eleito o melhor pela FIFA. Esse foi o tamanho de sua atuação. O passe para o primeiro gol é de manual. 7,5

Dembele

A preguiça venceu. Pior para ele é que Deschamps não tem muito pudor em mexer no time. 5,5

Mbappé

Caminha a passos largos para ser o maior goleador das Copas. Teve três chances, guardou duas. 8,5

Barcola

Deu novo ânimo ao ataque. E em seu primeiro toque na bola, fez um golaço. Melhor para ele é que Deschamps não tem muito pudor em mexer no time. 7,5

Cherki

Entrou no final. Sem nota

Senegal

Primeiro tempo legal, com força e entrega. Mas faltou o gol. No segundo, a França sobrou.

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