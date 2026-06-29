O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo, após uma vitória de virada sofrida sobre o Japão.

O gol da classificação só veio nos acréscimos, pelos pés de Martinelli. Antes, o Brasil tinha igualado o placar com Casemiro. O gol dos japoneses foi marcado por Sano.

Notas dos jogadores do Brasil

Alisson

É goleiraço, dos melhores do mundo. Mas, outra vez, levou um gol de fora da área. O chute de Sano foi colocado, no canto, mas com velocidade que permitia chegar. Nota 5.

Danilo

Está na Seleção porque há carência na lateral direita. Nem lateral mais é. Entregou a bola para o gol do Japão, em jogada que era contra-ataque brasileiro. Estranho Ancelotti nunca ter chamado Dodô, da Fiorentina. Nota 4.

Marquinhos

É m zagueiro técnico e seguro. Teve trabalho com a velocidade dos japoneses e até levou cartão amarelo para evitar contra-ataque. Nota 6.

Gabriel Magalhães

O cruzamento para o gol de Casemiro foi de lateral-esquerdo. É zagueiro de primeira linha, dos melhores do mundo na atualidade. Nota 7.

Douglas Santos

É um lateral regular. Para quem teve Nílton Santos, Júnior, Roberto Carlos e Marcelo é até um sacrilégio. Está cumprindo, mas evita qualquer passe a mais para não se comprometer. Nota 6.

Casemiro

No gol do Japão, parecia minha vó correndo atrás do meu filho. Não pode ficar exposto. Tinha cartão amarelo, assim como acumulou e ficou de fora contra a Bélgica, em 2018, e havia recebido contra a Croácia, em 2022. O gol o salvou hoje. Nota 6,5.

Bruno Guimarães

É quem articula algo nessa Seleção de reação, que careceu de inspiração na estratégia do Japão de dar a bola. Tem força e bom passe. Deu linda assistência para o gol da virada. Nota 8.

Lucas Paquetá

O jogo exigia o passe quebra-lihas do meia, a criação, a organização do jogo. Mas Paquetá não é esse jogador. Funciona melhor vindo de trás, Teve dificuldades, lesão e saiu no intervalo. Nota 5.

Rayan

No primeiro tempo, foi pouco acionado. No segundo, a partir do 1 a 1, passou a receber mais a bola e a tentar jogadas individuais. Roubou a bola do gol da virada. Nota 7,5.

Matheus Cunha

As ações ofensivas até o empate eram dele. É brigador, coletivo, só que acabou sufocado dentro das linhas de de marcação do Japão. Nota 6.

Vini Jr.

Sempre teve marcação dupla, por vezes, tripla. Mesmo assim, quase fez o gol da Copa, ao sair driblando a zaga japonesa. Não fosse o goleiro Suzuka, o Puskas já poderia ter sido entregue a ele aqui em Houston. Nota 7,5.

Endrick

Entrou com muita força, mas demorou a tentar suas investidas individuais. Tem grande futuro, é jogador de explosão. Nota 6,5.

Martinelli

Entrou no lugar de Cunha aos 20 minutos. Ancelotti o posicionou por dentro, como um meia-atacante. Não é a dele, mas estava ali para fazer o gol da classificação. Gol dele e de Ancelotti. Nota 8.

Fabinho

Entrou aos 45, na vaga de Casemiro. Será o novo titular da posição, com a lesão do titular. Mas, hoje, sem nota. Assim como Danilo Santos.