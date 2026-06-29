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Cotação ZH: as notas dos jogadores do Brasil na virada sobre o Japão na Copa do Mundo

Seleção Brasileira garantiu classificação às oitavas de final do Mundial nos acréscimos, depois de sair atrás do placar

Leonardo Oliveira

Direto de Houston/EUA

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