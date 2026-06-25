Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção na goleada sobre a Escócia pela Copa do Mundo

Vini Jr. foi mais uma vez o destaque do time. MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ AFP

O Brasil goleou a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24) pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Vini Jr., duas vezes, e Matheus Cunha fizeram os dois gols da vitória brasileira no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Os dois atacantes foram os destaques do time de Ancelotti na partida.

O resultado classificou o Brasil em primeiro lugar no grupo com sete pontos e saldo seis. Marrocos que derrotou o Haiti ficou com a mesma pontuação, porém com três de saldo.

Agora, a Seleção Brasileira aguarda a definição do grupo F para saber qual será o adversário na 16 avos de final. Nesta quinta (25), a Holanda enfrenta a Tunísia e o Japão encara o Suécia.

Veja as notas dos jogadores do Brasil

Alisson

Duas grandes defesas para manter o zero no placar. Altíssimo nível. 7,5

Danilo

Fez uma falta forte, levou cartão amarelo. E em outra, contou com a boa vontade do juiz em administrar sem expulsar. Precisa cuidar isso. 6

Marquinhos

Partida segura, elegante. Tanto para desarmar quanto para sair jogando. 7

Gabriel Magalhães

Mostrou uma de suas maiores virtudes. Em um ataque, saiu correndo atrás do adversário e chegou à frente. A recuperação é espantosa. 7

Douglas Santos

Mais uma atuação segura, tranquila. Não é brilhante, mas foi uma boa solução. 7

Casemiro

Bem mais posicionado, inclusive mais leve em campo, deu ritmo e manteve a segurança na frente da área. 6,5

Bruno Guimarães

Uma atuação de Premier League. De defesa e de ataque. Para mostrar no vídeo o que faz um volante contemporâneo, inclusive com duas assistências. 8

Lucas Paquetá

A versão marcadora da Copa de 2026 é muito útil ao sistema. Especialmente porque parece ter entendido o espírito. Desarma e joga rápido. 7,5

Vini Jr.

Sete jogos em Copa, cinco gols. Quatro na atual. E só não fez outro gol porque algum burocrata do VAR impediu. Vive dias gloriosos. 8,5

Matheus Cunha

Mais um gol. Mas acima disso, atuação ativa, pedindo bola, aparecendo, crescendo. 8

Rayan

Cavou seu lugar no time. Foi perfeito nas pressões, na imposição. Uma pena o goleiro ter defendido o que teria sido seu golaço. 7,5

Fabinho

Cumpriu bem a função de proteger o resultado. 6

Martinelli

O placar estava consolidado. Entrou como meia. 6

Neymar

A festa foi geral. Ainda sem ritmo, deu belo passe para Vini Jr. 6

Alexsandro

Entrou no final. Sem nota

Endrick

Entrou no final. Sem nota

Escócia

Assustou mais no nome do que no jogo. Um time tão experiente caiu na armadilha de Ancelotti. Gunn, mesmo desajeitado, impediu placar maior.