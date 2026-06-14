Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira no jogo de estreia na Copa do Mundo

Gaúcho Raphinha (D) não se destacou. DARRIAN TRAYNOR / Getty Images via AFP

Não foi a estreia na Copa do Mundo que a torcida imaginava. Diante do Marrocos, o Brasil saiu atrás no placar e precisou de um gol de Vini Jr. para evitar a derrota.

Veja as notas dos jogadores do Brasil

Alisson

Recebeu algumas críticas pelo gol sofrido, mas era difícil fazer algo frente a frente com o atacante que recebeu sem marcação. Precisamos de mais defesas como a do último lance, de um rebote seu, mas de braço firme. Continua faltando o metafísico, aquilo que costuma sobrar quando joga pelo Liverpool. Nota 5,5

Ibañez

Ou sentiu o jogo ou sentiu a mudança de posição. Na lateral direita, foi batido três vezes, precisou fazer uma falta forte, levou cartão amarelo e teve de sair no intervalo. 4,5

Marquinhos

Um zagueiro desse nível, bicampeão da Champions, não deveria errar a leitura como a do gol. Um buraco entre si e Magalhães. 5

Gabriel Magalhães

Um zagueiro desse nível, campeão da Premier League, não deveria errar a leitura como a do gol. Um buraco entre si e Marquinhos. 5

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Douglas Santos

Dos jogadores da defesa, foi o menos inseguro. É preciso levar em conta também que foi o menos atacado. 6

Casemiro

Parecia mancar ao caminhar. Chegou atrasado em quase todos os combates, ficou fora de posição. E também levou cartão. Nem voltou para o segundo tempo. 4,5

Bruno Guimarães

Sobrou vitalidade, como costuma ser. Deu o passe para o gol de Vini Jr. Cansou na metade final da segunda etapa. 6

Lucas Paquetá

Levou 48 minutos para fazer uma jogada boa, um voleio sem tanta força que Bono espalmou. Erros demais para um jogo tão importante. 5

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Raphinha

Faz o trabalho sujo para Vini sobrar. Vini sobrou. Quando teve ele a chance de virar o jogo, concluiu mal. Melhorou mais centralizado.5,5

Igor Thiago

Se não é lá muito amigo da bola e se notabilizou na temporada por ser goleador, não pode perder uma chance de cabeça como a do primeiro tempo. 4,5

Vini Jr

Um golaço. Salvou o resultado e impediu a derrota. Quaisquer coisas que tenha errado, estamos com os panos para passar. 7,5

Danilo

É lateral. Já é um avanço. Controlou melhor a direita. 6,5

Fabinho

Está em forma melhor. Já é um avanço. Controlou melhor o meio-campo. 6

Luiz Henrique

O time ficou mais solto depois de sua entrada. Pode, sim, disputar lugar. 6

Matheus Cunha

Mudou totalmente a equipe. Aguentou cinco minutos como centroavante. Depois, recuou para buscar jogo, armar e fechar espaço. Sabe de bola. 6,5

Danilo Santos

Também deu dinamismo. Está na cara que vai ser titular. 6,5

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Marrocos

Bem menos pressionado, soube aproveitar a tensão brasileira. Brahim Díaz com liberdade é convite à armação. Bouaddi, o cabeludo do meio-campo, parecia Falcão com tanto espaço para jogar.