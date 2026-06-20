Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na vitória sobre o Haiti pela Copa do Mundo

O Brasil conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo 2026 ao golear por 3 a 0 o Haiti, nesta sexta-feira (19), Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos.
O resultado coloca o Brasil na liderança do grupo C, ao lado de Marrocos que superou a Escócia mais cedo.
O placar foi construído ainda no primeiro tempo com Matheus Cunha, duas vezes, e Vini Jr. Os atacantes foram os destaques do jogo.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
Veja as notas dos jogadores do Brasil
Alisson
Defendeu bem mais do que imaginava. Inclusive um milagre em uma cabeçada na área pequena. 7
Danilo
Sofreu bastante, hein? Curiosamente, foi bem mais seguro contra Marrocos. 5,5
Marquinhos
Não se complicou e deu qualidade na saída de bola. 6,5
Gabriel Magalhães
Mais uma atuação firme. E de bons passes. 6,5
Douglas Santos
Tranquilo na esquerda. Pena para ele não ter tido a calma e o capricho para fazer um gol e se consagrar. 6,5
Casemiro
Melhorou na comparação com a partida passada porque seria impossível repetir ou piorar. Desarmou bem e tentou armar. 6,5
Bruno Guimarães
Dá dinamismo ao meio-campo. E joga ao estilo Premier League. Passa, aparece, recebe, faz andar. 7
Lucas Paquetá
Um partidaço. Recuperou-se da estreia e soube entender o jogo. Desarmar e buscar espaços atrás da zaga. 7
Vini Jr.
Está sendo o Vini do Real Madrid. Decisivo, insinuante, corajoso. E até com um ou outro erro por preciosismo que, eventualmente, faz na Espanha. 8
Matheus Cunha
Fez dois gols de centroavante. O primeiro, então, nem se fala. Só que não foi só centroavante. Foi meia, foi armador, foi marcador. Cavou seu lugar entre os titulares. 8
Raphinha
Fez um gol e perdeu outro, mas em ambos os lances estava impedido. Precisava desses lances para retomar a confiança. Mas foi pior: sentiu uma lesão muscular e é improvável que consiga jogar novamente nessa Copa. 6,5
Rayan
Começou tímido, mas foi ganhando confiança, crescendo, armando. Pifou dois companheiros, mas os gols não saíram. 6,5
Endrick
Teve uma chance e guardou. Estava levemente impedido. Ancelotti, ele está pronto. E o senhor sabe disso. 6,5
Martinelli
Deu boa movimentação no ataque, acertou o travessão em um chutaço. 6,5
Danilo Santos
Serviu para descansar Bruno Guimarães e manter o ritmo no meio-campo. 6
Ederson
O último convocado quase fez seu golzinho. Entrou com o jogo decidido. 6
Haiti
Tentou armar uma arapuca para Ancelotti ao fazer uma linha de cinco e deu errado. O Haiti, sim, é que caiu na armadilha. Isidore melhorou a equipe.
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