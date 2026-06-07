Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na vitória sobre o Egito

O Brasil venceu o Egito por 2 a 1 no último amistoso antes da Copa do Mundo, em Cleveland, nos Estados Unidos. Neste domingo (31), no Huntington Bank Field, Bruno Guimarães e Endrick marcaram os gols da partida, que ficou marcada pela lesão e pelo choro do lateral Wesley, substituído no primeiro tempo.
A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no próximo sábado (13), diante do Marrocos.
Veja as notas dos jogadores do Brasil
Alisson
Ficou vendido no gol marcado por Zico. Nota 6
Wesley
Discreto nos 16 minutos que permaneceu em campo. Nota 5
Marquinhos
Uma falha que resultou em gol e um cartão amarelo. Nota 4
Ibañez
Errou um bote nos primeiros minutos. Depois, se estabilizou no lado esquerdo da defesa. Nota 5,5
Douglas Santos
Apareceu poucas vezes no ataque. Para gerar dúvida na cabeça de Ancelotti, deveria mostrar mais. Nota 6
Casemiro
Protocolar. Fechou espaços e até acertou um bom passe para Igor Thiago. Nota 6
Bruno Guimarães
O melhor do Brasil no primeiro tempo. Além do gol, ajudou na defesa e contribuiu na criação. Nota 7,5
Paquetá
Começou se movimentando bem, mas perdeu ritmo e desapareceu ao longo do primeiro tempo. Nota 5
Raphinha
Mais pela esquerda no primeiro tempo, tentou bastante. Deu a assistência para o gol de Endrick na etapa final. Nota 7
Igor Thiago
Perdeu duas oportunidades. Na primeira, parou no goleiro. Depois, hesitou na hora da conclusão. Nota 4,5
Vini Júnior
Precisa mostrar mais. Também perdeu boa chance nos 45 minutos que esteve em campo. Nota 5,5
Weverton
Duas intervenções seguras. Nota 6,5
Danilo
Mais defensivo do que Wesley. Pouco apareceu. Nota 5,5
Bremer
Cumpriu seu papel no segundo tempo. Nota 6
Léo Pereira
O Egito pouco chegou na etapa final. Não comprometeu. Nota 6
Fabinho
Discreto como quase sempre. Nota 6
Danilo Santos
Não foi tanto ao ataque, mas chama atenção pela intensidade. Nota 6
Luiz Henrique
Seja pela direita ou pela esquerda, sempre parte para cima da marcação. Nota 6,5
Endrick
Teve apenas uma oportunidade e não desperdiçou. Grandes centroavantes costumam ser assim. Nota 7,5
Matheus Cunha
Talvez seja o jogador mais tático de Carlo Ancelotti. Multifuncional. Nota 6,5
Alex Sandro
Pouco acionado. Nota 6
Gabriel Martinelli
Teve poucos minutos. Está atrás na hierarquia dos atacantes. Nota 6
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