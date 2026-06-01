Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na goleada sobre o Panamá

Paquetá (à frente) marcou o dele na etapa final. Mauro PIMENTEL / AFP

No último amistoso em território nacional antes da disputa da Copa do Mundo, o Brasil não teve dificuldades para golear o Panamá. Neste domingo (31), no Maracanã, seis jogadores diferentes marcaram no 6 a 1 diante do Panamá.

Nesta segunda-feira (1), a delegação embarca para os Estados Unidos. A estreia na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, diante do Marrocos.

Veja as notas dos jogadores do Brasil

Alisson

Uma defesa e um gol sofrido. Ficou vendido com o desvio na barreira. Nota 6

Wesley

Apresentou a sua verve ofensiva, mas ocupou o mesmo espaço de Luiz Henrique. Nota 6,5

Bremer

Uma noite sem muito trabalho. Nota 6

Léo Pereira

Cometeu um erro ou outro na saída de bola. Nada além disso. Nota 6

Alex Sandro

Apesar da fragilidade do adversário, foi discreto com a bola. Pela experiência podia ter aparecido mais. Nota 6

Casemiro

Deu sequência a sua temporada artilheira. Também acertou bons lançamentos. Nota 7

Bruno Guimarães

Um dos jogadores que pode ter se preocupado. Não subiu a rotação em nenhum momento. Nota 6

Luiz Henrique

Em um jogo contra o Panamá, esperava-se maior vitória pessoal. Pode mais. Nota 5,5

Vini Jr

Foi quem mais tentou no primeiro tempo. Marcou um gol e participou do jogo como há muito não fazia pela Seleção. Nota 7

Raphinha

Manteve a disposição de sempre ao jogar centralizado. Podia ter acertado mais vezes. Nota 6

Matheus Cunha

É sacrificado fechando o lado esquerdo quando o Brasil defende. Corre para fazer os companheiros brilharem. Nota 6

Ederson

Vale o mesmo que para Alisson. Nota 6

Ibañez

É o lateral-direito reserva, sem a força ofensiva de Wesley. Nota 6

Danilo

Reserva no Flamengo e na Seleção. Cumpriu o seu papel no segundo tempo. Nota 6

Douglas Santos

Apareceu mais no ataque do que o titular. Pode abrir disputa com Alex Sandro. Uma assistência. Nota 6,5

Fabinho

A noite pedia discrição. Foi o que fez. Nota 6

Danilo Santos

Onipresente no meio campo. Sobra fisicamente. Um gol e uma atuação para o colocarem na briga por um lugar no time. Nota 7,5

Lucas Paquetá

Um belo gol diante de um adversário já batido. Nota 6,5

Endrick

Mostrou que pode ser útil na Copa. Uma ou outra boa jogada individual. Nota 6

Rayan

Se Luiz Henrique não se cuidar… Entrou com ritmo e oportunismo no nível da Premier League. Nota 7,5

Igor Thiago

É um camisa 9 que aplica janelinha, sofre e cobra pênalti. Atuação para seguir prestigiado. Nota 7,5



