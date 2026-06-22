Cotação ZH: as notas dos jogadores da Argentina na vitória sobre a Áustria pela Copa do Mundo

A Argentina segue imbatível na Copa do Mundo de 2026. O 2 a 0 sobre a Áustria, nesta segunda-feira (22), classificou a seleção sul-americana e deu sinais de que os argentinos chegarão fortes por mais um título.
O destaque, mais uma vez, foi Lionel Messi. O camisa 10 marcou dois gols e se isolou na artilharia da história das Copas, com 18. Por enquanto, apenas o craque marcou para a Argentina.
Veja as notas dos jogadores da Argentina
Emiliano Martínez
Quase não foi exigido. Na única bola ao gol, defendeu. 6,5
Molina
Deu sustentação defensiva pelo lado direito e ganhou pontos com a ausência de Montiel. 6,5
Romero
Partida segura. Saiu após uma pancada sofrida. 6,5
Lisandro Martínez
Assim como o companheiro de zaga, não comprometeu e afastou bem qualquer chegada do adversário. 7
Medina
Assistência para o gol histórico de Messi. Seguro na defesa. 7,5
De Paul
Muita entrega na defesa. No ataque participou pouco. 6,5
Mac Allister
Seguro na defesa e discreto no ataque. 6
Enzo Fernández
Muitas recuperações de bola no campo defensivo. Ajudou na saída de bola sem cometer erros. 6,5
Thiago Almada
Começou a jogada que resultou no gol de Messi. Destaque para o belo corta-luz para o companheiro finalizar. 7
Lionel Messi
Começou a partida perdendo pênalti e outra boa oportunidade. No entanto, o gol histórico de maior artilheiro em Copas era questão de tempo. Uma bela finalização de pé esquerdo. Ainda fez o segundo no final, aumentando a vantagem na liderança. 9
Lautaro Martínez
Bastante participativo na criação de jogadas e sofreu a falta que resultou no pênalti. 6,5
Otamendi
Entrou para segurar o resultado e usou a experiência em algumas faltas. 6,5
Nicolás González
Teve duas boas chances de marcar, mas errou. Deu sangue novo pelo lado esquerdo. 6,5
Julián Alvarez
Entrou como atacante, mas teve mais funções defensivas. Na única chance que teve, cara a cara com o goleiro, perdeu. 6
Paredes
Opção para segurar o resultado no final. Recebeu um amarelo, mas ajudou defensivamente. 6
Tagliafico
Entrou no lugar de Medina e manteve a consistência. 6
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