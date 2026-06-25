Cotação especial de GZH para a Seleção: veja as notas dadas por quatro colunistas

Vini Jr. fez dois gols na goleada sobre a Escócia. CHANDAN KHANNA / AFP

O Brasil goleou a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Mundo 2026.

Líder do Grupo C, a Seleção aguarda para saber quem será o próximo adversário no Mundial, que sairá do Grupo F. Holanda, Japão e Suécia estão no páreo.

Vini Jr., com dois gols na partida, mas uma vez foi o destaque do time. Matheus Cunha e Bruno Guimarães também se diferenciam na vitória sobre os escoceses.