Cotação do Guerrinha: confira as notas do comentarista de Zero Hora para a Seleção na vitória sobre o Haiti

A Seleção conquistou a primeira vitória na Copa do Mundo na noite de sexta-feira (19), contra o Haiti. E que vitória! Foram dois gols de Matheus Cunha e um de Vini Jr. para formar a goleada e encaminhar a classificação à próxima fase.
A equipe brasileira mostrou evolução em relação ao empate com o Marrocos, pela primeira rodada. A defesa encaixou e o ataque foi efetivo. As atuações individuais foram mais seguras e o coletivo montado por Carlo Ancelotti está começando a dar liga.
Perguntamos ao Guerrinha quais notas ele dá para cada jogador na vitória do Brasil sobre o Haiti. As repostas podem ser conferidas no vídeo acima.
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