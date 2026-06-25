Cotação do colunista Zé Alberto exalta volante: "O melhor do meio-campo, disparado"

A Seleção Brasileira venceu e se classificou em primeiro no Grupo C ao golear a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24). Foram dois gols de Vini Jr. e um de Matheus Cunha.
Após quase mil dias, Neymar voltou a entrar em campo com a Seleção. Com o resultado, o Brasil chegou aos 7 pontos e terminou como líder da chave, tendo um saldo melhor do que o Morrocos.
Confira as notas de José Alberto Andrade para a Seleção Brasileira na vitória sobre a Escócia.
As notas de Zé Alberto dos jogadores do Brasil
Alisson
Nenhum erro, nem com os pés e nem com as mãos. Teve chances de fazer, e fez, boas defesas e intervenções. O “problema” é que ele é discreto e simplifica o que é difícil. Nota 7
Danilo
Usou bem sua melhor arma, a experiência. Bom entendimento com Rayan. Nota 6,5
Marquinhos
Seguro, mais contido do que o parceiro. Nota 6
Gabriel Magalhães
Muito bem na função defensiva e ainda colaborou na criação de jogadas. Nota 7
Douglas Santos
Discreto, mas eficiente para preservar Vini Jr. da recomposição. Nota 6
Casemiro
Contido, sem brilho, mas importante na postura defensiva. Saiu antes para evitar um cartão amarelo. Nota 6
Bruno Guimarães
Muita movimentação, boas iniciativas e um gol dado de presente para Matheus Cunha. O melhor do meio-campo, disparado. Nota 7,5
Lucas Paquetá
Evolui junto com o time e faz o time evoluir. Nota 6,5
Rayan
Só a roubada de bola no primeiro gol brasileiro já valeria uma boa nota. Melhorou muito a movimentação do time. Participativo, parece um veterano. É titular. Nota 7,5
Matheus Cunha
Importante quando saiu da área para armar e matador quando teve a chance de marcar. Nota 7
Vini Jr.
Na Copa das Estrelas, a brasileira brilhou mais uma vez. Definiu o jogo ainda no primeiro tempo com qualidade e competitividade. Nota 8,5
Neymar
Entrou. Isto era o mais importante. Não teve grande destaque, mas mostrou disposição. Nota 6
Gabriel Martinelli
Não chegou a aparecer muito, embora tenha mostrado entrega até em jogadas defensivas. Nota 5,5
Fabinho
Entrou cumprindo bem a missão no meio-campo quando o jogo já estava decidido. Nota 6
Endrick
Correu, tentou, mas não brilhou. Nem precisava. Nota 6
Alexsandro
Pouco foi notado. Não teve trabalho defensivo no final do jogo não precisou ajudar no ataque. Nota 5,5
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