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Cotação do colunista Zé Alberto exalta volante: "O melhor do meio-campo, disparado"

Seleção aplicou 3 a 0 na Escócia pela última rodada da fase de grupos e garantiu a classificação à próxima fase como líder do Grupo C

Zero Hora

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