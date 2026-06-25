Cotação do colunista Zé Alberto exalta volante: "O melhor do meio-campo, disparado"

Bruno Guimarães está muito bem na Copa. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Seleção Brasileira venceu e se classificou em primeiro no Grupo C ao golear a Escócia por 3 a 0, nesta quarta-feira (24). Foram dois gols de Vini Jr. e um de Matheus Cunha.

Após quase mil dias, Neymar voltou a entrar em campo com a Seleção. Com o resultado, o Brasil chegou aos 7 pontos e terminou como líder da chave, tendo um saldo melhor do que o Morrocos.

Confira as notas de José Alberto Andrade para a Seleção Brasileira na vitória sobre a Escócia.

As notas de Zé Alberto dos jogadores do Brasil

Alisson

Nenhum erro, nem com os pés e nem com as mãos. Teve chances de fazer, e fez, boas defesas e intervenções. O “problema” é que ele é discreto e simplifica o que é difícil. Nota 7

Danilo

Usou bem sua melhor arma, a experiência. Bom entendimento com Rayan. Nota 6,5

Marquinhos

Seguro, mais contido do que o parceiro. Nota 6

Gabriel Magalhães

Muito bem na função defensiva e ainda colaborou na criação de jogadas. Nota 7

Douglas Santos

Discreto, mas eficiente para preservar Vini Jr. da recomposição. Nota 6

Casemiro

Contido, sem brilho, mas importante na postura defensiva. Saiu antes para evitar um cartão amarelo. Nota 6

Bruno Guimarães

Muita movimentação, boas iniciativas e um gol dado de presente para Matheus Cunha. O melhor do meio-campo, disparado. Nota 7,5

Lucas Paquetá

Evolui junto com o time e faz o time evoluir. Nota 6,5

Rayan

Só a roubada de bola no primeiro gol brasileiro já valeria uma boa nota. Melhorou muito a movimentação do time. Participativo, parece um veterano. É titular. Nota 7,5

Matheus Cunha

Importante quando saiu da área para armar e matador quando teve a chance de marcar. Nota 7

Vini Jr.

Na Copa das Estrelas, a brasileira brilhou mais uma vez. Definiu o jogo ainda no primeiro tempo com qualidade e competitividade. Nota 8,5

Neymar

Entrou. Isto era o mais importante. Não teve grande destaque, mas mostrou disposição. Nota 6

Gabriel Martinelli

Não chegou a aparecer muito, embora tenha mostrado entrega até em jogadas defensivas. Nota 5,5

Fabinho

Entrou cumprindo bem a missão no meio-campo quando o jogo já estava decidido. Nota 6

Endrick

Correu, tentou, mas não brilhou. Nem precisava. Nota 6

Alexsandro

Pouco foi notado. Não teve trabalho defensivo no final do jogo não precisou ajudar no ataque. Nota 5,5

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