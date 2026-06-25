Cotação do colunista Maurício Saraiva: "Titularidade do meia não se discute mais"

O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24) e está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo. Com a vitória, a Seleção avança como líder do Grupo C.
Vini Jr., duas vezes, e Matheus Cunha marcaram. O jogo também teve a estreia de Rayan como titularidade em Copa, no lugar do lesionado Raphinha, e o retorno de Neymar aos gramados com a Amarelinha, após quase mil dias.
Direto dos Estados Unidos, os colunistas de Zero Hora acompanharam a partida e avaliaram o desempenho dos jogadores.
Veja as notas de Maurício Saraiva dos jogadores do Brasil
Alisson
Defesas difíceis que o goleiro precisava fazer. Nota 7
Danilo
Atuação segura. Nota 6
Marquinhos
Não foi exigido e teve bom acerto de passes. Nota 6
Douglas Santos
Outra atuação convincente. Nota 6
Casemiro
Bons passes e boa proteção à zaga. Nota 6
Bruno Guimarães
Adiantado em relação a Paquetá, teve grande atuação. Nota 8
Lucas Paquetá
Reposicionado, cresceu e a titularidade do meia não se discute mais. Nota 7,5
Rayan
Sem sentir seu segundo jogo, candidatou-se a titular definitivo do time brasileiro. Nota 7,5
Matheus Cunha
Fez outro gol na Copa e repetiu o desempenho do jogo anterior. Nota 7,5
Vini Jr.
Protagonista com dois gols e liderança técnica. Nota 8,5
Fabinho
Sem comprometer, entrou com o jogo ganho. Nota 6
Martinelli
Disposto a ser útil, entrou com intensidade. Nota 6,5
Endrick
Fez um desarme defensivo e puxou contragolpes. Nota 6
Neymar
Copa começou no terceiro jogo para o Brasil e também para Neymar. Cuidadoso, como tinha que ser. Nota 6
Endrick
Entrou no final. Sem nota
Alesxandro
Entrou no final. Sem nota
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