Cotação do colunista Maurício Saraiva: "Titularidade do meia não se discute mais"

Brasil passou fácil pela Escócia. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24) e está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo. Com a vitória, a Seleção avança como líder do Grupo C.

Vini Jr., duas vezes, e Matheus Cunha marcaram. O jogo também teve a estreia de Rayan como titularidade em Copa, no lugar do lesionado Raphinha, e o retorno de Neymar aos gramados com a Amarelinha, após quase mil dias.

Direto dos Estados Unidos, os colunistas de Zero Hora acompanharam a partida e avaliaram o desempenho dos jogadores.

Veja as notas de Maurício Saraiva dos jogadores do Brasil

Alisson

Defesas difíceis que o goleiro precisava fazer. Nota 7

Danilo

Atuação segura. Nota 6

Marquinhos

Não foi exigido e teve bom acerto de passes. Nota 6

Douglas Santos

Outra atuação convincente. Nota 6

Casemiro

Bons passes e boa proteção à zaga. Nota 6

Bruno Guimarães

Adiantado em relação a Paquetá, teve grande atuação. Nota 8

Lucas Paquetá

Reposicionado, cresceu e a titularidade do meia não se discute mais. Nota 7,5

Rayan

Sem sentir seu segundo jogo, candidatou-se a titular definitivo do time brasileiro. Nota 7,5

Matheus Cunha

Fez outro gol na Copa e repetiu o desempenho do jogo anterior. Nota 7,5

Vini Jr.

Protagonista com dois gols e liderança técnica. Nota 8,5

Fabinho

Sem comprometer, entrou com o jogo ganho. Nota 6

Martinelli

Disposto a ser útil, entrou com intensidade. Nota 6,5

Endrick

Fez um desarme defensivo e puxou contragolpes. Nota 6

Neymar

Copa começou no terceiro jogo para o Brasil e também para Neymar. Cuidadoso, como tinha que ser. Nota 6

Endrick

Entrou no final. Sem nota

Alesxandro

Entrou no final. Sem nota