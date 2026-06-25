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Cotação do colunista Maurício Saraiva: "Titularidade do meia não se discute mais"

Seleção goleou a Escócia pela última rodada da fase de grupos e garantiu a classificação à próxima fase como líder do Grupo C

Zero Hora

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