Cotação do colunista Leonardo Oliveira: "Acabou a discussão sobre Vini Jr."

Camisa 7 marcou dois gols na vitória por 3 a 0. CHANDAN KHANNA / AFP

O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24) e se classificou para a próxima fase da Copa do Mundo. Com a vitória, a Seleção avança como líder do Grupo C.

Vini Jr., duas vezes, e Matheus Cunha marcaram. O jogo também teve a estreia de Rayan na titularidade, no lugar de Raphinha, e o retorno de Neymar aos gramados com a Amarelinha.

Direto dos Estados Unidos, os colunistas de Zero Hora acompanharam a partida e avaliaram o desempenho dos jogadores.

Veja as notas de Leonardo Oliveira dos jogadores do Brasil

Alisson

Pouco teve trabalho no primeiro tempo. Mais ajeitou a tira no cabelo do que defendeu. Aliás, está na hora de cortar, meu goleiro. No segundo, precisou trabalhar e foi seguro. Nota 6,5

Danilo

Foi seguro, organizou a saída de bola, controlou os nervos da turma. É um jogador muito experiente e bom de papo. Ele e Robertson, por exemplo, levaram um lero em partes do jogo. Nota 6

Marquinhos

Firme na defesa, não teve tantos problemas ao seu lado. A Escócia usa muito da bola aérea, e ele saiu sem grandes dificuldades. Nota 6

Gabriel Magalhães

O texto acima pode ser replicado aqui. Gabriel está acostumado a enfrentar esse estilo de jogo escocês em alguns confrontos da Premier e pelas Copas inglesas. Nota 6

Douglas Silva

A franja, o jeito de jogar, o estilo de correr. Parece um lateral vintage. Se jogasse nos anos 1960, estaria bem alocado. É regular em suas atuações. Nota 6

Casemiro

Errou alguns passes. Esse reposicionamento feito por Carlo Ancelotti, recuando-o alguns passos, ajudaram muito. Casemiro protege a zaga e acaba protegido por Bruno e Paquetá. Ficou bom para todo mundo. Nota 6

Bruno Guimarães

Tomou Coscarque na Inglaterra. Só pode. Ganhou muito fisicamente e virou um jogador de imposição e que tem bom controle de bola. É o cobrador de escanteios, isso diz muito da sua qualidade técnica. O cruzamento do segundo gol foi dele. E a jogada do terceiro gol, também. Nota 8

Lucas Paquetá

Os dois passos atrás dados em relação ao posicionamento de estreia destravaram seu jogo. Vindo de trás, articulando, funciona bem. Não é meia, é meio-campista. Nota 6

Rayan

Não teve gol do Rayan, mas teve meio. A pressão no zagueiro no 1 a 0 foi a origem do gol. Assim, teve meio gol do Rayan hoje. É uma fortaleza física, marca, ataca o espaço. Por detalhe não marcou golaço no final. Nota 7

Matheus Cunha

O segundo de Vini, anulado, iniciou-se em roubada dele. O terceiro de Vini, também foi em uma roubada de bola dele. É jogador moderno, atuante em todas as fases do jogo. Ganhou de presente o terceiro gol, do amigo Bruno. Nota 8

Vini Jr.

Impossível Ancelotti abrir mão dele. Fez três gols no primeiro tempo. Dois valeram, o outro o VAR pegou para ele. Havia quem dizia que ele não era protagonista, que o The Best dado a ele estava mais vinculado às bandeiras que defende do que ao campo. Ele é craque em ambos. Com a bola e com as bandeiras. Quatro gols na primeira fase. Acabou a discussão, né? Nota 9

Martinelli

Entrou no lugar de Paquetá, numa mudança na forma de jogar. Nota 5

Fabinho

Entrou ao mesmo tempo de Martinelli. Para jogar com quatro na frente, precisa de alguém com mais vitalidade como ele. Nota 6

Neymar

Entrou faltando 15 minutos para o final. Assumiu como cobrador de escanteios. É visível que está sem embocadura, preso para correr, pesadão. Normal para quem saiu do jogo contra o Coritiba, dia 17 de maio, para a decisão na Copa. Tentou algumas jogadas. Nota 6

Alex Sandro

Entrou no lugar de Douglas Santos, a nove minutos do final. Sem nota.

Endrick

A massa gosta dele. Recebeu aqui em Dallas os mesmos decibéis de euforia de Neymar. Sem nota.



