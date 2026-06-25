Cotação do colunista Diogo Olivier elogia craque do jogo: "Protagonista como Mbappé e Haaland"

Vini Jr. fez mais dois gols. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24) e está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo. Com a vitória, a Seleção avança como líder do Grupo C.

Vini Jr., duas vezes, e Matheus Cunha marcaram. O jogo também teve a estreia de Rayan na titularidade, no lugar de Raphinha, e o retorno de Neymar aos gramados com a Amarelinha.

Direto dos Estados Unidos, colunistas de Zero Hora acompanharam a partida e avaliaram o desempenho dos jogadores.

As notas de Diogo Olivier aos jogadores do Brasil

Alisson

Vieram os tão cobrados milagres de um goleiro de Seleção. Duas defesas difíceis. Nota 7

Danilo

Segurança. Não passa da linha da bola. Passe quebra linha no lance do terceiro gol. Nota 6

Marquinhos

Pouco exigido. Só perdeu uma de cabeça para o centroavante grandão. Nota 6

Gabriel Magalhães

Não comprometeu. Tudo bem que o ataque da Escócia é de asma, mas e daí? Nota 6

Douglas Santos

Uma grata surpresa. Não brilha, mas também não compromete. Um time precisa de operários. Nota 6

Casemiro

O tripé marcador de meio o ajuda. Não tem aquela pegada, mas seu jogo posicional organiza a equipe. Nota 6

Bruno Guimarães

Foi o meio-campista moderno. Defendeu e pisou na área como meia. Assistência para o gol de Matheus Cunha. Nota 7

Paquetá

Pela esquerda no meio, surpreende como marcador. De vez em quando tem aquelas recaídas de firulas. Nota 6

Matheus Cunha

Fez gol de novo. É um dos fiadores do desenho tático, pois fecha a linha por dentro e na hora de ataque vira meia que entra na área. Nota 7

Vini Jr.

Segundo a Fifa, não errou nenhum passe. Assistência. Dois gols. Um sprint seu bateu 32 km/h. O Brasil jogou para ele, e Vini, agora do Brasil, e não do Real, correspondeu. Protagonista até agora, como Mbappé ou Haaland. Nota 9

Rayan

Não foi o atacante que se espera, mas compensou com ótima atuação tática. Ajudou a marcar com disciplina elogiável para um giro de 19 anos. Nota 6

Neymar

Cumpriu o planejado na recuperação. Jogou 15 minutos: teve metida para Vini, chute de fora da área e drible de cartão amarelo para um zagueiro escocês. Nota 6

Martinelli, Endrick e Alexsandro

Pouco apareceram. Sem nota



