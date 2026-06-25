Cotação do colunista Diogo Olivier elogia craque do jogo: "Protagonista como Mbappé e Haaland"

O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24) e está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo. Com a vitória, a Seleção avança como líder do Grupo C.
Vini Jr., duas vezes, e Matheus Cunha marcaram. O jogo também teve a estreia de Rayan na titularidade, no lugar de Raphinha, e o retorno de Neymar aos gramados com a Amarelinha.
Direto dos Estados Unidos, colunistas de Zero Hora acompanharam a partida e avaliaram o desempenho dos jogadores.
As notas de Diogo Olivier aos jogadores do Brasil
Alisson
Vieram os tão cobrados milagres de um goleiro de Seleção. Duas defesas difíceis. Nota 7
Danilo
Segurança. Não passa da linha da bola. Passe quebra linha no lance do terceiro gol. Nota 6
Marquinhos
Pouco exigido. Só perdeu uma de cabeça para o centroavante grandão. Nota 6
Gabriel Magalhães
Não comprometeu. Tudo bem que o ataque da Escócia é de asma, mas e daí? Nota 6
Douglas Santos
Uma grata surpresa. Não brilha, mas também não compromete. Um time precisa de operários. Nota 6
Casemiro
O tripé marcador de meio o ajuda. Não tem aquela pegada, mas seu jogo posicional organiza a equipe. Nota 6
Bruno Guimarães
Foi o meio-campista moderno. Defendeu e pisou na área como meia. Assistência para o gol de Matheus Cunha. Nota 7
Paquetá
Pela esquerda no meio, surpreende como marcador. De vez em quando tem aquelas recaídas de firulas. Nota 6
Matheus Cunha
Fez gol de novo. É um dos fiadores do desenho tático, pois fecha a linha por dentro e na hora de ataque vira meia que entra na área. Nota 7
Vini Jr.
Segundo a Fifa, não errou nenhum passe. Assistência. Dois gols. Um sprint seu bateu 32 km/h. O Brasil jogou para ele, e Vini, agora do Brasil, e não do Real, correspondeu. Protagonista até agora, como Mbappé ou Haaland. Nota 9
Rayan
Não foi o atacante que se espera, mas compensou com ótima atuação tática. Ajudou a marcar com disciplina elogiável para um giro de 19 anos. Nota 6
Neymar
Cumpriu o planejado na recuperação. Jogou 15 minutos: teve metida para Vini, chute de fora da área e drible de cartão amarelo para um zagueiro escocês. Nota 6
Martinelli, Endrick e Alexsandro
Pouco apareceram. Sem nota
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