Costa do Marfim x Equador pela Copa do Mundo; acompanhe ao vivo

Costa do Marfim e Equador duelam neste domingo (14), pela Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 20h, no Estádio de Filadélfia, na Filadélfia, Estados Unidos.
Onde assistir a Costa do Marfim x Equador ao vivo
- GZH acompanha o jogo em tempo real, com transmissão ao vivo no Gaúcha Esportes, no YouTube;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
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