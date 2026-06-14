Costa do Marfim x Equador pela Copa do Mundo; acompanhe ao vivo

Costa do Marfim e Equador duelam neste domingo (14), pela Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 20h, no Estádio de Filadélfia, na Filadélfia, Estados Unidos.

Onde assistir a Costa do Marfim x Equador ao vivo

GZH acompanha o jogo em tempo real , com transmissão ao vivo no Gaúcha Esportes, no YouTube ;

acompanha o jogo em ; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

RBS TV, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

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