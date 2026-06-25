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Costa do Marfim supera Curaçao e entra no caminho do Brasil na Copa do Mundo; Equador vence Alemanha e avança

Africanos fizeram 2 a 0 e ficaram na segunda posição da chave. Sul-americanos avançarão como um dos melhores terceiros colocados

João Praetzel

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