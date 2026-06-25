Costa do Marfim garantiram a classificação para a fase de 16 avos. Foto por KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Com o Brasil de olho, o Grupo E da Copa do Mundo definiu seus classificados nesta quinta-feira (25). A Alemanha já estava classificada na primeira colocação depois de vencer Curaçao e Costa do Marfim nas duas primeiras rodadas.

Os marfinenses, com a vitória contra Curaçao por 2 a 0, ficaram com a segunda colocação da chave. Na fase de 16 avos, a Costa do Marfim irá enfrentar o segundo lugar do Grupo I (França ou Noruega). A Seleção Brasileira estava atenta pois enfrentará o vencedor deste confronto em uma eventual oitavas de final.

No outro jogo, o Equador surpreendeu e bateu a Alemanha, de virada, por 2 a 1. Os equatorianos, com quatro pontos, avançaram como um dos melhores terceiros colocados e aguardam o adversário da próxima fase. Os europeus, na próxima fase, irão duelar contra um dos melhores terceiros colocados.

Angulo empatou para o Equador. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Como foram os jogos?

Logo no primeiro minuto do jogo, a Alemanha saiu na frente. Wirtz achou Sané dentro da área. O atacante do Bayern de Munique bateu de primeira e abriu o placar em Nova Jersey.

A resposta dos equatorianos veio logo em seguida. Nmecha vacilou e Angulo chutou para empatar o jogo.

A virada do Equador veio dos pés de um jogador que atua no Brasil. Plata, do Flamengo, se antecipou a Neuer e fez o segundo, assegurando a classificação sul-americana.

No outro jogo da chave, os marfinenses com um gol em cada tempo. No primeiro, Pepé recebeu cruzamento e marcou de canhota. Na etapa final, o atacante recebeu de Sangaré e chutou colocado para vencer o goleiro Eloy Room.

Pepé marcou para a Costa do Marfim. DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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