Corpo é encontrado em frente ao estádio onde o Irã treina para a Copa

O carro estava no local desde quarta-feira (10). GUILLERMO ARIAS / AFP

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado nesta sexta-feira (12), em frente ao estádio onde o Irã treina para a Copa. O cadáver estava no porta malas de um carro, perto do Hotel Marriott, em Tijuana.

As autoridades de Tijuana informaram à AFP que "um saco preto" foi encontrado em uma SUV, com um corpo que apresentava "sinais de violência". O carro estava no local desde quarta-feira (10).

Não há informações, até a última atualização, se o crime tem qualquer relação com a presença da seleção do Irã ou mesmo com a Copa do Mundo. Tijuana é considerada uma das cidades mais perigosas do México, com mais de 1200 homicídios registrados em 2025.

O Irã está, de forma forçada, treinando no México. Isso por conta dos conflitos entre Irã e Estados Unidos.

O Irã estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), contra a Bélgica, em Los Angeles. O Grupo G conta, ainda, com Egito e Nova Zelândia.