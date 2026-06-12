Coreia do Sul x República Tcheca ao vivo pela Copa do Mundo; acompanhe

Depois de sair perdendo, a Coreia do Sul buscou a virada e derrotou a República Tcheca por 2 a 1, com gols de Hwang In-Beom e Oh Hyeon-Gyu.
O duelo ocorreu em Guadalajara, na madrugada desta sexta-feira (12), e fechou a primeira rodada do Grupo A.
Coreia do Sul x República Tcheca em tempo real
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