Coreia do Sul x República Tcheca amanhã: horário e onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo

Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam nesta quinta (11), pela primeira rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 23h, no Estádio de Guadalajara, em Guadalajara, México.
Onde assistir à Coreia do Sul x República Tcheca ao vivo
Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
Onde será realizada a Copa do Mundo 2026?
A Copa do Mundo 2026 será no México, no Canadá e nos Estados Unidos. O Mundial terá dimensões inéditas: 104 partidas e participação de 48 países.
Quais canais vão transmitir os jogos da Copa do Mundo 2026?
Entre TV aberta e streaming, a Copa do Mundo 2026 será exibida na RBS TV, no SporTV, no Globoplay, na ge tv, na CazéTV, no SBT e na N Sports.
Quais são os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo 2026?
O Brasil, que está no Grupo C, enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia da Seleção será diante dos marroquinos, no dia 13 de junho (sábado). O duelo contra o Haiti será no dia 19 (sexta-feira), e o confronto com a Escócia, no dia 24 (quarta-feira).
- 1ª rodada: Brasil x Marrocos - 13 de junho (sábado) - 19h (horário de Brasília) - Estádio de Nova Jersey (EUA)
- 2ª rodada: Brasil x Haiti - 19 de junho (sexta) - 21h30min (horário de Brasília) - Estádio da Filadélfia (EUA)
- 3ª rodada: Escócia x Brasil - 24 de junho (quarta) - 19h (horário de Brasília) - Estádio de Miami (EUA)
Tabela da Copa do Mundo 2026
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆 Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.