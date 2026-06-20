Coração dividido? Como os imigrantes haitianos assistiram ao jogo contra o Brasil

Uma sala de cerca 10m² na zona norte de Porto Alegre virou território haitiano. Paredes de um amarela gema de ovo, com pequenos pontos descascados, enfeitadas com balões azuis e vermelho. No centro, o calor da língua crioula cortava a noite fria de sexta-feira (19). Em torno de 30 imigrantes não piscavam os olhos diante da televisão.
O aparelho funcionou como um espelho. Pela tela se viam naqueles jogadores perfilados para enfrentar o Brasil em uma Copa do Mundo. A imagem refletia outros rostos com os mesmos sentimentos. Haitianos como eles, vítimas da pobreza e de desastres naturais. Um time que, como eles, não volta para casa, manda seus jogos fora das fronteiras do seu território.
Pintado de verde e amarelo, o estádio na Filadélfia tinha pingos em azul e vermelho. Antes da seleção entrar em campo, a transmissão foca em um grupo de torcedores caribenhos.
— Que cores lindas! — exclama Clodia Pierre, uma das mais animadas.
Ali havia uma aula prática sobre a diferença entre teoria e prática. Entre expectativa e realidade, como diz o meme. Ali tem gente de três, cinco, oito, 10 anos de Brasil. De uma vida construída em outra língua.
—Esse jogo é uma dor de cabeça. Não sei para quem torcer — explica Anne Mulceus Bruneau, há 16 anos longe de casa, metade deles vividos em Porto Alegre.
Naquele retângulo localizado no bairro Sarandi, a língua oficial é o crioulo. Falado em uma velocidade de dar inveja em narrador de turfe.
— Oui, oui, oui (sim, sim, sim) — se avolumou em meio ao burburinho logo no primeiro ataque haitiano.
Saiu o primeiro gol do Brasil. Alguns comentários. Veio o segundo. O volume baixou. O terceiro. Um breve silêncio.
Enquanto a partida escorria para o fim do primeiro tempo, a comentarista na televisão elucubrava a possibilidade de um placar mais dilatado.
— Da para fazer mais gols? Que dá para fazer mais gols o que! —replica alguém em alto e claro português.
O pequeno Andy 7 anos, filho de Anne, veste a camisa 10, de Neymar Jr. Passou o primeiro tempo sentadinho na primeira fila. Comemorou cada gol do Brasil, punhos cerrados sacudidos para frente e para trás.
— Tua cria, e ele fica torcendo pelo adversário — ri a mãe. — Ele nasceu aqui — explica.
Intervalo. Andy se entretém com o pequeno Toquinho, um serelepe yorkshire. O juiz apita o o início do segundo tempo. Andy acha uma pequena bola vermelha de plástico. Junto com outros pequenos, transforma a varanda em um campinho. Na TV, o jogo segue.
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