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Copa encontra o "intérprete" Raphinha tranquilo em relação a críticas: “Não posso julgar o gosto das pessoas"

Em tom leve e bem-humorado, o atacante se mostrou ansioso, mas ciente das obrigações que a Copa do Mundo exige 

Rafael Diverio

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