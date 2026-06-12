Copa do Mundo terá mais duas aberturas nesta sexta; entenda

A maior Copa do Mundo merece também o maior número de cerimônias de abertura. Depois do evento realizado no México, na quinta-feira, com apresentações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean e J Balvin, Canadá e Estados Unidos entram em cena nesta sexta-feira (12) com suas celebrações.
Cada cerimônia ocorrerá em um dos países-sede e estará conectada por um conceito comum que une futebol, música e identidade cultural.
No BMO Field, em Toronto, uma das sedes canadenses, o país promoverá sua festa de abertura a partir das 14h30min.
O evento contará com Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince. Tudo isso antes do confronto entre os donos da casa contra a Bósnia, às 16h. Será a primeira vez que o Canadá receberá a Copa do Mundo.
Abertura no Canadá (Toronto)
- Sexta-feira (12), BMO Field: 14h30 - Cerimônia de abertura | 16h - Canadá x Bósnia
- Transmissão: CazéTV
Depois de 1994, quando o Brasil foi tetracampeão, os Estados Unidos receberão pela segunda vez a Copa. Antes do duelo contra o Paraguai, às 22h, o SoFi Stadium, em Los Angeles, será palco da cerimônia estadunidense.
O evento contará, inclusive, com a brasileira Anitta. Com a estrela do Brasil, também estarão Katy Perry, Future, Lisa, Rema e Tyla, a partir das 20h30min.
Abertura nos Estados Unidos (Los Angeles)
- Sexta-feira (12), SoFi Stadium: 20h30 - Cerimônia de abertura | 22h - Estados Unidos x Paraguai
- Transmissão: Globo, Globoplay, sportv, geTV, CazéTV, SBT e N Sports
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