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Copa do Mundo terá irmãos defendendo seleções diferentes; saiba quem são 

Guéla e Désiré Doué se encontraram em amistoso entre Costa do Marfim e França, nesta quinta-feira (4)

Zero Hora

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