Copa do Mundo terá irmãos defendendo seleções diferentes; saiba quem são 

Filhos de pai marfinense e mãe francesa, os irmãos Doué nasceram e cresceram na França e têm dupla-nacionalidade. FRANCK FIFE / AFP

Nesta quinta-feira (4), Doué marcou no amistoso entre França e Costa do Marfim. Mas não foi o Désiré, astro do PSG e da seleção francesa. Do lado africano da partida, Guéla Doué, irmão do atacante campeão da Champions League, fez o gol de empate e deu início à vitória de virada da seleção marfinense por 2 a 1.

Na comemoração, Doué chutou a bandeirinha de escanteio que estampava o brasão da seleção francesa. Como Desiré ficou no banco durante toda a partida, os irmãos não se enfrentaram diretamente.

Origens

Filhos de pai marfinense e mãe francesa, os irmãos Doué nasceram e cresceram na França e têm dupla-nacionalidade. Depois do Rennes, onde passaram pelas categorias de base e defenderam o time profissional, Guéla e Desiré foram transferidos para Strasbourg e PSG, respectivamente, em 2024.

Guéla Doué atua como zagueiro e lateral-esquerdo e decidiu defender o país do pai. Ele foi convocado pela primeira vez em 2024, aos 21 anos, para os amistosos da Costa do Marfim contra Benin e Uruguai. O defensor marcou o gol da vitória por 2 a 1 contra os sul-americanos.

Já Désiré Doué estreou pela seleção da França em 2025 e logo se firmou na equipe de Didier Deschamps. Em entrevista para a televisão francesa, o meia do PSG disse que ele e o irmão "são como gêmeos".

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Terceira ocorrência na história

Guéla e Désiré Doué são a terceira dupla de irmãos na história a representar países diferentes em uma Copa do Mundo. Anteriormente, Kevin-Prince Boateng e Iñaki Williams representaram Gana em Mundiais enquanto seus irmãos, Jerome Boateng e Nico Williams, defenderam Alemanha e Espanha, respectivamente.