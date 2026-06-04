Copa do Mundo: saiba o dia da abertura, datas dos jogos do Brasil e onde assistir

Falta uma semana para o início da Copa do Mundo. É hora de marcar na agenda as datas importantes para não perder nada do evento, que ocorre a partir do dia 11 de junho nos Estados Unidos, México e Canadá.
Cerimônia e jogo de abertura
Uma Copa com três países-sede merece três cerimônias de abertura. Além do México, que receberá o jogo de abertura, Estados Unidos e Canadá também terão festas na estreia de suas seleções.
México
A partida inaugural da Copa do Mundo será entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, às 16h (de Brasília) do dia 11 de junho. Antes do pontapé inicial, haverá a cerimônia de abertura, marcada para as 14h30min, que reunirá artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.
No dia seguinte, 12 de junho, as seleções de Estados Unidos e Canadá estreiam com direito a mais celebrações.
Canadá
Antes da bola rolar para Canadá x Bósnia, o Estádio de Toronto vai receber Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince, entre outros artistas para dar início à Copa no país. A cerimônia deve começar às 14h30min e o jogo às 16h.
Estados Unidos
Horas mais tarde, ocorre em Los Angeles o último ato de abertura da Copa do Mundo. A partir das 20h30min (horário de Brasília), nomes como Katy Perry, Future, LISA, Rema, Tyla e a brasileira Anitta comandam o show que antecede a estreia da seleção norte-americana contra o Paraguai. O jogo está marcado para as 22h.
Jogos do Brasil
O Brasil estreia dois dias depois do início da Copa do Mundo. Em 13 de junho, a Seleção entra em campo contra o Marrocos, às 19h, pelo primeiro jogo do Grupo C. Haiti e Escócia completam a chave.
Brasil x Marrocos
- Quando: 13 de junho (sábado), às 19h
- Onde: Nova York/Nova Jersey
- Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
Brasil x Haiti
- Quando: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30min
- Onde: Filadélfia
- Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
Escócia x Brasil
- Quando: 24 de junho (quarta-feira), às 19h
- Onde: Miami
- Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV
De olho nos adversários
- 13/06, sábado, às 22h - Haiti x Escócia, em Boston
- 19/06, sexta, às 19h - Escócia x Marrocos, em Boston
- 24/06, quarta, às 19h - Marrocos x Haiti, em Atlanta
*todos os horários estão no horário de Brasília
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