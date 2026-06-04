Copa do Mundo: saiba o dia da abertura, datas dos jogos do Brasil e onde assistir

Mundial será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá. MANDEL NGAN / POOL/AFP

Falta uma semana para o início da Copa do Mundo. É hora de marcar na agenda as datas importantes para não perder nada do evento, que ocorre a partir do dia 11 de junho nos Estados Unidos, México e Canadá.

Cerimônia e jogo de abertura

Uma Copa com três países-sede merece três cerimônias de abertura. Além do México, que receberá o jogo de abertura, Estados Unidos e Canadá também terão festas na estreia de suas seleções.

México

A partida inaugural da Copa do Mundo será entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, às 16h (de Brasília) do dia 11 de junho. Antes do pontapé inicial, haverá a cerimônia de abertura, marcada para as 14h30min, que reunirá artistas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

No dia seguinte, 12 de junho, as seleções de Estados Unidos e Canadá estreiam com direito a mais celebrações.

Canadá

Antes da bola rolar para Canadá x Bósnia, o Estádio de Toronto vai receber Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince, entre outros artistas para dar início à Copa no país. A cerimônia deve começar às 14h30min e o jogo às 16h.

Estados Unidos

Horas mais tarde, ocorre em Los Angeles o último ato de abertura da Copa do Mundo. A partir das 20h30min (horário de Brasília), nomes como Katy Perry, Future, LISA, Rema, Tyla e a brasileira Anitta comandam o show que antecede a estreia da seleção norte-americana contra o Paraguai. O jogo está marcado para as 22h.

Jogos do Brasil

O Brasil estreia dois dias depois do início da Copa do Mundo. Em 13 de junho, a Seleção entra em campo contra o Marrocos, às 19h, pelo primeiro jogo do Grupo C. Haiti e Escócia completam a chave.

Brasil x Marrocos

Quando: 13 de junho (sábado), às 19h

13 de junho (sábado), às 19h Onde: Nova York/Nova Jersey

Nova York/Nova Jersey Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Brasil x Haiti

Quando: 19 de junho (sexta-feira), às 21h30min

19 de junho (sexta-feira), às 21h30min Onde: Filadélfia

Filadélfia Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

Escócia x Brasil

Quando: 24 de junho (quarta-feira), às 19h

24 de junho (quarta-feira), às 19h Onde: Miami

Miami Transmissão: RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, SBT, N Sports, Cazé TV

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De olho nos adversários

13/06, sábado, às 22h - Haiti x Escócia, em Boston

19/06, sexta, às 19h - Escócia x Marrocos, em Boston

24/06, quarta, às 19h - Marrocos x Haiti, em Atlanta

*todos os horários estão no horário de Brasília