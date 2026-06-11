Copa do Mundo ao vivo: siga a cobertura do primeiro dia do Mundial 2026

Chegou a hora. A maior Copa do Mundo de todos os tempos começou nesta quinta-feira (11). Após a cerimônia de abertura no Estádio Azteca, com destaque para o show da colombiana Shakira, a bola rolou com México e África do Sul.
Ainda nesta quinta, Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam pelo Grupo A, no Estádio de Guadalajara, em Guadalajara, México.
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Copa do Mundo 2026
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