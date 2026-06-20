Copa do Mundo chega a mil jogos: veja números e curiosidades

Japão e Tunísia se enfrentam neste domingo, pela madrugada. KARL MONDON,MUSTAFA ABUMUNES / AFP

Em uma gélida tarde de domingo no encontro entre as ruas Charrua e Coronel Alegre, em Montevidéu, Uruguai, se fez história. Era julho de 1930. Para um público de pouco mais de 4 mil pessoas, México e França fizeram o jogo número 1 da história das Copas do Mundo.

Na madrugada deste domingo (21), Japão e Tunísia terão a honra de disputar a partida de número mil do maior torneio de futebol do planeta. Tanta história aconteceu desde aquele gol do francês Lucien Laurent, o primeiro dos mais de 2,8 mil gols marcados na competição.

Para celebrar o marco, Zero Hora listou números e curiosidades dessa história, agora, "milenar".

Recorde por seleções

Entre seleções, só o Brasil contribuiu para a contagem com jogos em todas as edições da Copa do Mundo. Como consequência, é a equipe que mais jogou, mas a vantagem é pequena. São 116 partidas, contra 114 da Alemanha. A Argentina aparece em terceiro, com 89.

Após a goleada sobre o Haiti, o Brasil voltou a ser líder em número de gols marcados em Copas do Mundo. São 241, contra 239 da seleção alemã, que goleou Curaçao por 7 a 1 na primeira rodada.

Ao todo, 84 países entraram em campo. Quadro deles com mais de um nome. Tchecoslováquia hoje é República Tcheca. A Alemanha virou Alemanha Ocidental, e voltou a ser Alemanha. A União Soviética se dissolveu e suas estatísticas foram herdadas pela Rússia.

A Iugoslávia também se dividiu e, hoje, é Sérvia. Já o Zaire se chama atualmente RD Congo.

Gols e goleadas

Quem diria que a pouca tradição de Áustria e Suíça resultaria na partida com mais gols em Copas. Em 1954, os austríacos levaram a melhor por 7 a 5. Aquela edição teve média de 5,38 gols por jogo.

Naquele ano, a Hungria se tornou a seleção com mais gols em uma única edição. O time de Puskas 27 vezes.

O segundo lugar do ranking é do Brasil, naquele histórico 6 a 5 sobre a Polônia, em 1938.

A Copa com menor média de gols foi a de 1990, com 2,21.

A maior goleada também pertence aos húngaros. Em 1982, aplicaram 10 a 1 em El Salvador.

Recordes de jogadores

Se fosse boxe, se diria que Messi tem unificado o título de jogador com mais partidas e maior número de gols. São 27 jogos, dois a mais que o alemão Lothar Matthäus. Cristiano Ronaldo tem 23.

Com 16 gols, Messi tem 16 gols, mesma marca do alemão Klose. Mbappé já tem 14.

O mais jovem a balançar as redes foi Pelé. Com 17 anos e 239 dias, ele marcou contra País de Gales, em 1958.

O mais velho é o camaronês Roger Milla, aos 42 anos e 39 dias, ele deixou o seu na derrota por 6 a 1 para a Rússia, em 1994.

Cristiano Ronaldo e Messi são os únicos a jogarem em seis Copas. O goleiro mexicano Ochoa pode igualar a marca.

Norman Whiteside, da Irlanda do Norte, é o mais jovem a jogar. Aos 17 anos e 41 dias, ele enfrentou a Iugoslávia na Copa de 1982.

Pelé é o único jogador a ganhar três Copas.

Zagallo, Beckenbauer e Deschamps são os únicos campeões como técnico e como jogador. Em 2018 o goleiro egípcio Essam El-Hadary se tornou o jogador mais velho a jogar uma Copa. Ele tinha 45 anos e 161 jogos contra a Arábia Saudita.