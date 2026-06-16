O sexto dia da Copa do Mundo de 2026 começou com a vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, com destaque para Mbappé. Mas o verdadeiro show estava reservado para Lionel Messi, que marcou um hat-trick sobre a Argélia e alcançou Klose na artilharia da história do Mundial nesta terça-feira (16).
O destaque da primeira partida do dia foi Kylian Mbappé, que marcou dois gols e ultrapassou Pelé no ranking de artilheiros do Mundial. Na sequência, a Noruega venceu o Iraque por 4 a 1 com direito a uma grande atuação de Haaland, que marcou duas vezes.
Já a Argentina triunfou sobre a Argélia por 3 a 0 em uma atuação de gala de Messi, que marcou um hat-trick e chegou a 16 gols em Copas do Mundo — feito que somente Miroslav Klose possui.
Na madrugada de quarta (17), a Áustria venceu a Jordânia por 3 a 1 em partida válida pelo Grupo J.
- 16h - França 3x1 Senegal - Nova Jersey (EUA)
- 19h - Iraque 1x4 Noruega - Boston (EUA)
- 22h - Argentina 3x0 Argélia - Kansas City (EUA)
- 1h - Áustria x Jordânia - Santa Clara (EUA)
Copa do Mundo 2026
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