O quinto dia de Copa do Mundo começou com zebra. Uma das favoritas ao título, a Espanha estreou com empate em 0 a 0 contra Cabo Verde, que teve o goleiro Vozinha como destaque da partida e viralizou entre os brasileiros.
Fechando a segunda-feira (15), Irã e Nova Zelândia se enfrentam às 22h, pelo Grupo G.
A segunda partida do dia colocou frente a frente Bélgica e Egito, que terminou empatado em 1 a 1, pelo Grupo G.
Já no começo da noite, o Uruguai empatou com a Arábia Saudita em 1 a 1, pelo Grupo H.
Copa do Mundo 2026
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