Copa do Mundo 2026 terá IA, bola inteligente e jogos recriados em 3D; veja mudanças

O Mundial será uma vitrine para a nova geração de tecnologias que a Fifa pretende consolidar no futebol. Jewel SAMAD / AFP

Centenas de jogadores transformados em avatares digitais, árbitros auxiliados por inteligência artificial, partidas inteiras renderizadas em 3D e a bola mais inteligente da história. A Copa do Mundo 2026 será uma vitrine para a nova geração de tecnologias que a Fifa pretende consolidar no futebol.

Com objetivo de aprimorar decisões da arbitragem e reduzir desigualdades tecnológicas, a entidade máxima do esporte colocará à prova seu ecossistema digital no primeiro Mundial com 48 seleções, entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Arbitragem entra em nova fase com sistema semiautomático de impedimento

A evolução mais visível será na arbitragem: tecnologia de impedimento semiautomático, que emite alertas em tempo real para posições irregulares claras. O sistema cruza dados de 15 câmeras por estádio com informações captadas pela Trionda, bola inteligente da Adidas equipada com sensor que registra posição e impacto 500 vezes por segundo.

Com isso, é possível determinar com precisão o instante em que a bola é tocada, referência essencial para decisões sobre impedimento — antes verificadas quadro a quadro em vídeo.

Segundo Johannes Holzmüller, diretor de inovação da Fifa, a margem para alertas caiu de 50 para apenas 10 centímetros nos últimos três anos.

Jogadores virtualizados e partidas recriadas com realismo de videogame

Outra novidade será a digitalização de dados dos 1.248 jogadores da competição para criar modelos 3D milimétricos. A tecnologia permitirá recriar lances polêmicos para análise dos árbitros e compreensão do público, além de rastrear movimentos encobertos ou em alta velocidade.

Assistente virtual para todas as seleções

A plataforma Football AI Pro, desenvolvida com inteligência artificial generativa, atuará como consultor técnico virtual. O recurso fará análises táticas, resumos de jogos e relatórios personalizados sem precisar de especialistas.

A ferramenta se apoia no Football Language Model, capaz de processar centenas de milhões de dados para produzir textos, vídeos e gráficos. Uso permitido apenas antes e depois das partidas.

Experiência imersiva para torcedores e jornalistas

A transmissão oficial contará com versão reformulada do Referee View, câmera acoplada ao árbitro com estabilização aprimorada que reduz em até 70% a vibração. Replays e análises pós-jogo serão enriquecidos por reconstruções em 3D com ângulos inéditos.