Copa dentro do busão: como passageiros do T1 acompanharam o jogo do Brasil contra o Japão

O motor ronca como uma reclamação de quem preferia fazer outra atividade. Bielas do ofício. O motorista Júlio Garcia é menos barulhento. Ele estaciona o ônibus 0055 da linha T1 no Terminal Triângulo quando brasileiros e japoneses suavam havia cinco minutos em um jogo eliminatório de Copa do Mundo.

É o seu primeiro Mundial como motorista. Ainda se adapta à impossibilidade de ver o Brasil decidir o seu destino nos Estados Unidos. São as obrigações da vida de trabalhador. Tarefas que precisam ser cumpridas enquanto milhões se reúnem para ver o Brasil.

O terminal está em silêncio. Ele abre a porta para 12 passageiros.

— Se eu não estivesse trabalhando, faria um churrasquinho com a família — revela Garcia, pensando na filha de um ano fanática pelo futebol. — Quando estou dirigindo não consigo acompanhar, fico sabendo do resultado só no fim.

Entre o jogo e a prova

Vestindo a amarelinha, a angústia de Samilly Froes é dobrada. Divide a atenção entre a prova que define o semestre e o jogo que define o Brasil na Copa.

— Eu tenho prova. Preciso gabaritar para não ficar em G2 (recuperação) — conta a estudante de Administração.

Viagem em silêncio

Júlio engata a primeira e roda pela Assis Brasil. O trajeto até a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, na região central, em uma segunda-feira “mais útil” dura cerca de uma hora. Mas o caminho está livre. Até as sinaleiras colaboram.

Na parte da frente, ribomba sem clareza as narrações. Acomodados nos bancos, os passageiros sacam do bolso, das mochilas e das bolsas os celulares. O motorista não desfruta de tal privilégio. Olhos escondidos pelos óculos de sol, mas atento ao tráfego esvaziado.

O zumbido dos telefones é o único ruído dentro do ônibus. As paradas no outro sentido estão mais cheias. Mas o ônibus para em todas as 56 paradas do itinerário, para subidas e descidas.

A última fileira de banco não carrega mais o estigma de décadas passadas. Sentado bem no banco de frente para o corredor, o metalúrgico Lucas Hans não pisca.

— Estou voltando do serviço. Antigamente não tinha a opção de acompanhar o jogo no ônibus. O segundo tempo vou ver em casa.

Movimento acima da média

Os comentários são sussurrados pelo bem da coletividade, embora todos compartilhem a expectativa. Não há gestos efusivos ou rompantes em lances de perigo. Ouvem-se comentários soltos. Mantras do futebol.

— Quem não faz leva — alerta uma senhora.

Então sai uma reclamação seca, quase um grito para dentro.

— Puta que pariu!

O Japão faz 1 a 0.

— Eu sabia… — lamenta a vendedora Janaína Neri.

O ônibus atravessa a Protásio Alves. Há bom movimento dentro dele. Ninguém se acotovela, mas três passageiros estão em pé. Janaína pega todos os dias o T1 neste horário para ir trabalhar em um shopping.Ela garante que o movimento está acima da média.

Avenida Ipiranga vazia

Hora de uma mancheia de gente descer na PUCRS, inclusive Samilly, a estudante com medo do G2.

— Acho que a prova vai ser mais difícil (que o jogo). Preciso gabaritar, assim como o Brasil — reforça.

A Ipiranga está deserta de carros. À frente de Janaína, senta-se Thales, também vendedor no mesmo shopping. Fanático por futebol, prefere economizar internet e não ver a partida. Joga no celular um jogo de cobranças de falta. Uma dessas podia ser cobrada por um jogador brasileiro lá nos Estados Unidos.

— Prefiro ficar sabendo quando eu chegar. Vai ser uma surpresa.

As últimas passageiras descem na parada do TRF. Estão todos entregues em segurança por Júlio. Poderão acompanhar em casa ou no trabalho o segundo tempo. A viagem dura 15 minutos a menos do que o normal.

A falta de reação o faz chegar ao fim do trajeto sem saber a quantas anda o jogo do Brasil. Só ao chegar no fim da linha, ele descobre a derrota parcial.

— Parece feriado. A cidade está vazia. Foi agoniante não saber o resultado. Vai ter a virada.