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Copa dentro do busão: como passageiros do T1 acompanharam o jogo do Brasil contra o Japão

Muitos assistiram à partida pelo celular, mas motorista sofre sem saber o andamento da partida que classificou a Seleção

Valter Junior

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