Copa 360: os oito favoritos ao título do Mundial

Quem vai ganhar a Copa do Mundo?
O futebol é imprevisível, mas a série Copa 360 apresenta, neste último episódio, lista com os oito favoritos ao título mundial. E em ordem de favoritismo.
Quais serão as chances do Brasil?
A série Copa 360 apresentou as 48 seleções da Copa em 10 capítulos em vídeo, com dois episódios inéditos por semana.
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