Copa 360: os 10 principais técnicos do Mundial

A Copa do Mundo reúne diversos tipos de treinadores. Há técnicos experientes, revolucionários, multicampeões e até um pouco midiático que desenvolveu um estilo único.

O episódio 8 da série Copa 360 apresenta os “Misters” mais expressivos do Mundial.

A série Copa 360 apresenta as 48 seleções da Copa em 10 capítulos em vídeo, com dois episódios inéditos por semana, sempre às segundas e quintas.